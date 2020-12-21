У Міністерстві соціальної політики отримали 41 пакет з документами для страхових виплат сім'ям померлих від COVID-19 медиків. З них профінансували вже 33 пакети.

Питання щодо виплат сім'ям медиків, які померли від COVID-19, наразі гостро стоїть в Україні. Про це заявив Володимир Зеленський під час селекторної наради, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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За його словами, насправді в Україні є багато випадків смерті лікарів від коронавірусу, які треба перевірити. Однак для цього варто простити бюрократичні процедури.

Можливо, люди просто не знають, як подавати ці пакети документів,

– припустив Зеленський.

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Президент закликав надати членам родин загиблих виплати. Він також зазначив, що треба не просто сидіти й чекати на документи, а й сприяти налагодженню діалогу сім'ями медиків.