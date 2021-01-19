Прочитав про чергову наругу над українським правосуддям – недопуск самого Тупицького у приміщення КС.

В Україні "лохів" нема

Тут що цікаво. Указ президента про його відсторонення ніхто не скасовував, і, очевидно, цим указом має керуватися Управління держохорони. Що має з іншого боку УДО? Має "заяву" пресслужби КС, що Указ президента "нікчемний". Ну, ок. Але це що, нормативно-правова база?

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Якщо Глава держави видає незаконний Указ, то його не оголошують "нікчемним", його оскаржують. І вже потім на підставі оскарження у суді – не виконують. Скасованих у подібний спосіб указів дуже багато. Ну от, наприклад, на днях у суді було скасовано Указ про звільнення Семочка. Це стосується як указів чинного президента, так і його попередників. Іншого способу припинити дію Указу немає.

Жодні "думки кваліфікованих юристів" тут не працюють, бо якщо ми наліво і направо будемо кричати про "нікчемність" тих або інших норм, то що тоді, кожен буде визначати, що він має право виконувати, а що – ні

Чи це лише для суддів КС працює? Де взагалі прописано, хто може оголосити будь-яку норму нікчемною? Є повний список? Чи це лише судді можуть казати, що "указ не визнають"?

Звісно, у нормальній, відрегульованій державі із живим механізмом поділу влади жодного указу про відсторонення очільника КС би не виходило, але там би у цьому просто не було жодної потреби, бо там би суддя під тиском настільки виразних свідчень проти нього, які ставлять під сумнів чесність людей такого високого статусу (а отже і всієї системи), просто пішов би у відставку. Там йдуть через набагато менш виразні причини. Це б навіть ніким не обговорювалося. Ну але це ж Україна. Тут "лохів" немає.

Ні, я, звісно, розумію, що Тупицький – людина із настільки глибокими знаннями у сфері конституційного права, із такою фаховою підготовкою (знає 0,75 мов – 0,5 російської та 0,25 української) – це занадто цінний кадр, аби ним "розкидатися".

Українське правове поле заміноване

Але щось мені підказує, що і тут усі оцінки залежать виключно від політичної позиції індивіда. Ну от звісно усі розуміють, що на Тупицькому клейма ніде ставити, але ж він "проти Зеленського" та "проти грантожерів", а тому, загалом, нормальний хлопець. Треба його захищати. Він же не проти "правильних політичних лідерів" пішов? Ну "завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань". Ну з ким не буває?

Так, я знаю, що у відповідь на це буде чимало аргументів про "руйнацію Конституції" і т.д. Цікаво, а як ці люди тлумачать рішення ВР щодо українського конституційного ладу від лютого 2014 року. Все нормально, питань немає? Чи просто не дуже комфортно там щось коментувати?

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Звісно, теоретично все треба повертати у правове поле і припиняти грати в гру "у кого більше повноважень". Однак жодної думки, як чинити у випадку, якщо "правове поле" насправді мінне, я чомусь поки що не зустрічав. Знову лише обмін обвинуваченнями в "руйнації Конституції", підкріплені власними діями по цій руйнації. Бо якщо перебування у КС таких як Тупицький – це не її руйнація, то чим тоді є така руйнація?