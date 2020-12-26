Виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що "Нафтогаз Україна" у 2019 році був дуже збитковим. Через публічну критику відносини з директором Андрієм Коболєвим погіршились.

Потрібно розділяти приватне і професійне життя. Про це Юрій Вітренко сказав в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі.

Повне інтерв'ю читайте тут Доларовий мільйонер у Кабміні: Юрій Вітренко дав відверте інтерв'ю про своє призначення

"Я вимогливий. Я хотів, щоб "Нафтогаз" за іншими напрямами теж мав досягнення. У Коболєва роль була зовсім іншою, він швидше політичний призначенець, чиновник", – сказав він.

За його словами, він розуміє Андрія Коболєва, адже завжди неприємно, коли колега та добрий друг публічно критикує та називає проблеми компанії.

Ненормальною є ситуація, коли "Нафтогаз" навіть у 2019 році був збитковим. Так, я критикував, так, я тиснув, так, це погіршувало наші особисті відносини,

– зазначив Вітренко.

Також додав: "​Є ситуації, коли професійні відносини, не те що важливіші за особисті, але потрібно казати правду. Якщо немає правди, тоді менеджери і топменеджери не знають, як ефективно керувати. Ось в чому проблема. Проблема нашого конфлікту в тому, що він суто професійний".

Що відомо про Юрія Вітренка та Андрія Коболєва? Юрій Вітренко пропрацював у компанії "Нафтогаз Україна" 18 років. У листопаді 2018 року його призначили на посаду виконавчого директора. Однак 17 липня 2020 року його звільнили, нібито через скорочення посади. Він є ключовою фігурою у газовій війні з Росією. Найголовнішим досягненням є перемога в арбітражі проти "Газпрому" у Стокгольмі.



Андрій Коболєв з березня 2014 року обіймає посаду голови правління НАК "Нафтогаз України". За цей час він потрапляв в чимало скандалів, більшість яких стосувалися його величезної зарплати.

Чому "Нафтогаз" став збитковим

Виконувач обов'язків міністра енергетики пояснив, що "Нафтогаз" – це не бізнес-компанія і більшість людей, зокрема Коболєв, не є бізнесменами. Вони не вміють заробляти гроші для компанії та країни, це політичні призначенці, які можуть про щось домовлятись, а заробляти гроші – це складно.

"Зараз багато чого не вистачає. Наприклад, "Нафтогаз" – це компанія, яка видобуває газ, це основний напрям діяльності. Однак водночас в наглядовій раді немає жодного фахівця, який мав би нафтогазову освіту і досвід роботи саме у видобутку", – сказав політик.

Дивіться повне інтерв'ю з Юрієм Вітренком на 24 каналі: