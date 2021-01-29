Внаслідок ускладнення погодніх умов на трасі Одеса-Рені тимчасово перекрили ділянку дороги. У заторі застрягло багато автомобілів, які утворили кілометрові черги.

Джерело: сайт 048.ua

Для боротьби з наслідками снігопаду приїхала спеціальна техніка, яка розчищала дорогу.

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Поліція перекрила трасу Одеса – Рені

9 тракторів розчищали дорогу від населеного пункту Миколаївка – Новоросійськ у бік села Монаші. Поліцейським довелося перекрити рух на трасі, через що утворився довжелезний затор.



Рух трасою Одеса – Рені перекрили через негоду / Фото 048.ua

До цього, як патрульні перекрили трасу, водіям дозволяли їхати в обмеженому режимі – пропускали по 40 автомобілів з кожного боку. Однак рух транспорту значно ускладнив роботу снігоочищувальної техніки.

Відтак певну частину траси заблокували для проїзду, доки ділянку не очистять повністю від снігу. Поліція пропускає лише машини швидкої допомоги та спеціальну техніку.



Десятки автомобілів застрягли в заторі на трасі Одеса – Рені / Фото 048.ua

Яка ситуація на Одещині через негоду

В Одеській області значно ускладнений рух через несприятливі погодні умови. На дорогах утворилися кілометрові затори. Людей, які застрягли в чергах на дорозі, відігрівали чаєм.

Зокрема, на трасі Київ – Одеса затор розтягнувся аж на 30 кілометрів. Вантажівки та автобуси застрягли у снігових заметах на трасі М-05, а рух у напрямку Києва закрили.

Внаслідок негоди на Одещині був заблокований проїзд до деяких населених пунктів.

Через сильні снігопади в Одесі також закрили аеропорт, десятки населених пунктів залишилися без світла, сильний вітер повалив на дороги сотні дерев.