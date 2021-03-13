На трасі під Одесою легковик врізався у вантажівку: загинув поліцейський – фото
У ніч на 13 березня на трасі Одеса – Вознесенськ – Новий Буг автомобіль зіткнувся з вантажівкою. Унаслідок аварії загинув водій легковика – працівник поліції, який перебував поза службою.
Джерело:пресслужба Нацполіції
Водій автівки Subaru рухався зі сторони міста Доброслав у напрямку Одеси. На неосвітленій ділянці дороги він зіткнувся з вантажним автомобілем MAN із напівпричепом, що стояв у крайній правій смузі.
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Поліцейський загинув на місці
У результаті ДТП чоловік помер на місці події від отриманих травм.
Під Одесою легковик врізався у вантажівку / Фото пресцентру Нацполіції
Правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди. Про аварію вже поінформували Державне бюро розслідувань.
Наразі вирішується питання про правову кваліфікацію інциденту.
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