У ніч на 13 березня на трасі Одеса – Вознесенськ – Новий Буг автомобіль зіткнувся з вантажівкою. Унаслідок аварії загинув водій легковика – працівник поліції, який перебував поза службою.

Водій автівки Subaru рухався зі сторони міста Доброслав у напрямку Одеси. На неосвітленій ділянці дороги він зіткнувся з вантажним автомобілем MAN із напівпричепом, що стояв у крайній правій смузі.

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Поліцейський загинув на місці

У результаті ДТП чоловік помер на місці події від отриманих травм.



Під Одесою легковик врізався у вантажівку / Фото пресцентру Нацполіції

Правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди. Про аварію вже поінформували Державне бюро розслідувань.

Наразі вирішується питання про правову кваліфікацію інциденту.

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