На трасі між Дніпром і Харковом спалахнув мікроавтобус: вражаюче відео

Надвечір 14 березня на трасі М-29 спалахнув мікроавтобус. Інцидент трапився неподалік від села Нове Пекельне, що на межі Харківщини та Дніпропетровщини.

Як повідомляє "Інформатор" з посиланням на власні джерела, внаслідок займання ніхто не постраждав.

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За попередньою інформацією, усі пасажири мікроавтобусу встигли вискочити з палаючого автомобіля. Ба більше, вони навіть забрали свої речі із салону.

Крім того, за словами очевидців, поруч з авто валялися вогнегасники. Ймовірно, що загоряння намагалися загасити самостійно, але полум'я виявилося занадто сильним.

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Зауважимо, що на Львівщині 22 лютого під час руху загорівся Volkswagen Golf. Вогонь повністю знищив моторний відсік та передні колеса автівки. А вже за 2 дні посеред дороги загорілась вантажівка. Сталося це у Стрийському районі Львівщини.