Чергова нищівна аварія сталася вдень 13 січня у Роздільнянському районі Одеської області. На трасі Одеса-Київ Hyundai Elantra вилетів на зустрічну смугу та врізався у фуру DAF.

На місці аварії працювали слідчі, які з'ясовують всі обставини інциденту. Про це повідомляє "Думская".

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Внаслідок ДТП загинув водій Hyundai, а 28-річну пасажирку легковика госпіталізували до лікарні зі значними травмами.

Що відомо про смертельну аварію на трасі Київ – Одеса

За попередніми даними, ДТП сталася через те, що водій іномарки не впорався з керуванням на засніженій та слизькій дорозі.

Некерований легковик винесло на зустрічну смугу, через що він зіткнувся з багатотонною вантажівкою.

Через зіткнення у фури пошкоджено бампер, однак Hyundai зім'яло вщент.

Водій іномарки отримав не сумісні з життям травми. Жінка-пасажир дивом вижила.



Hundai перетворився у купу брухту / Фото телеграм "ХО"

За фактом порушення правил експлуатації транспортних засобів, яке призвело до загибелі людини, поліціянти відкрили кримінальну справу. У Кримінальному кодексі за це передбачено позбавлення волі на термін від 3 до 8 років. Втім, звинувачувати у скоєнні злочину вже нема кого.