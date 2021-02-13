Під Одесою лоб у лоб зіткнулися вантажівки: водії загинули – моторошні фото

На трасі Київ – Одеса зіштовхнулися вантажівки Man TGX та Renault Magnus. Смертельна аварія сталася зранку 13 лютого поблизу села Болгарка Роздільнянського району.
Відповідне повідомлення надійшло до рятувальників зранку 13 лютого. Вони одразу виїхали на місце аварії.
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Подробиці про ДТП
- За кермом вантажівок були чоловіки 1970 та 1987 року народження.
- Їхні тіла рятувальники витягнули з понівечених авто.
- У операції взяли участь 6 надзвичайників та 2 одиниці спецтехніки.
На Одещині 13 лютого зіштовхнулися вантажівки / Фото ДСНС
Аварія сталася 13 лютого на Одещині / Фото ДСНС
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