Під Одесою лоб у лоб зіткнулися вантажівки: водії загинули – моторошні фото
На трасі Київ – Одеса зіштовхнулися вантажівки Man TGX та Renault Magnus. Смертельна аварія сталася зранку 13 лютого поблизу села Болгарка Роздільнянського району.
Джерело:ДСНС
Відповідне повідомлення надійшло до рятувальників зранку 13 лютого. Вони одразу виїхали на місце аварії.
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Подробиці про ДТП
- За кермом вантажівок були чоловіки 1970 та 1987 року народження.
- Їхні тіла рятувальники витягнули з понівечених авто.
- У операції взяли участь 6 надзвичайників та 2 одиниці спецтехніки.
На Одещині 13 лютого зіштовхнулися вантажівки / Фото ДСНС
Аварія сталася 13 лютого на Одещині / Фото ДСНС
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