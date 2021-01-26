На трасах Рівненщини та Львівщини був обмежений рух вантажівок через снігопад: відео

У Рівненській області через потужні снігопади стався затор із вантажівок. Через на ділянці траси Київ – Чоп призупинили рух великогабаритного транспорту. Згодом дорогу розчистили. Проте ситуація погіршилась вже у Львівській області.

Джерело: МВС України

На об'їзній дорозі міста Рівне через погані погодні умови значно сповільнився рух вантажівок та автобусів.

До теми Хуртовина, ожеледиця, шквальні вітри: погода в Україні раптово погіршиться

Дорожникам довелось тимчасово призупинити рух, аби розчистити дорогу. Важка інженерна техніка відтягнула 15 вантажівок. Наразі ситуація під контролем, на ділянці постійно здійснюють моніторинг.

Щоб ваші авто не опинилися у такій ситуації, радимо слідкувати за обстановкою на дорогах та утриматися від поїздок у даному напрямку,

– порадили у МВС.

Дивіться відео МВС:



На Львівщині призупинили рух на ділянці Ковель – Жовква

Тим часом ситуація погіршилась на Львівщині. За інформацією ДСНС, транспортний рух призупинили на львівській об'їзній трасі. Мовиться про ділянку Ковель – Жовква.

На трасі Р-15 Ковель-Жовква між село Тудорковичі – село Хоробрів Сокальського району Львівської для забезпечення роботи снігоочисної техніки введено обмеження руху для великогабаритного транспорту,

– уточнили рятувальники.

Зазначимо, що через значне погіршення погодних умов в Україні вранці 26 січня без електропостачання залишились 269 населених пунктів. Найбільш з них – на Полтавщині. Синоптики попереджають, що ситуація найближчим чином не покращиться. На українців чекають і далі ожеледиця, хуртовини та шквальний вітер.