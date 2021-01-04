Поблизу міста Лубни 4 січня люди перекрили трасу міжнародного значення Київ – Харків. Протест пов`язаний з тим, що раніше вони отримали платіжки за газ, де були вписані зайві суми, а тарифи виявилися завищене удвічі.

Так, споживачам, які опалюють житло газом, додатково нарахували по 299 кубометрів. Враховуючи новий тариф у 2,94 гривні за кубометр транспортування, додатково людям потрібно платити 879 гривень щороку. Фото та відео з протестувальниками оприлюднила низка українських телеграм-каналів, пише 24 канал.

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Протестувальники готові стояти до вечора, поки тарифи їм не знизять. Вони ходять пішохідним переходом, не дозволяючи автомобілям проїхати об'їзною біля Лубен поблизу села Засулля.

На дорозі вже утворилися затори, довжиною на понад кілометр в обидві сторони.

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Що цьому передувало: