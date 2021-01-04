На Полтавщині мітингувальники перекрили трасу Київ – Харків: чого вони вимагають, фото
Поблизу міста Лубни 4 січня люди перекрили трасу міжнародного значення Київ – Харків. Протест пов`язаний з тим, що раніше вони отримали платіжки за газ, де були вписані зайві суми, а тарифи виявилися завищене удвічі.
Так, споживачам, які опалюють житло газом, додатково нарахували по 299 кубометрів. Враховуючи новий тариф у 2,94 гривні за кубометр транспортування, додатково людям потрібно платити 879 гривень щороку. Фото та відео з протестувальниками оприлюднила низка українських телеграм-каналів, пише 24 канал.
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Протестувальники готові стояти до вечора, поки тарифи їм не знизять. Вони ходять пішохідним переходом, не дозволяючи автомобілям проїхати об'їзною біля Лубен поблизу села Засулля.
На дорозі вже утворилися затори, довжиною на понад кілометр в обидві сторони.
На Полтавщині перекрили трасу Київ – Харків: відео
Що цьому передувало:
- 27 грудня 2020 року жителі Лубенського району теж масово вийшли на мітинги – до будівель "Лубнигазу", райдержадміністрації, міськради в Лубнах, Пирятині, Гребінці.
- Причина – та сама: споживачам, які опалюють житло газом, додатково нарахували по 299 кубометрів.
- Тоді керівництво "Лубнигазу" запевнило, що, мовляв, нові тарифи ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електроенергетики та комунальних послуг. А ще в цьому нібито винні народні депутати, які ухвалили закони.
- Після мітингів "Лубнигаз" визнав, що помилково нарахував по 299 кубів споживання людям. Втім, схоже, обіцянка відкликати помилкові квитанції, поки залишилась лише обіцянкою.
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