Зобов'язання щодо транзиту газу до ЄС виконуються, – "Нафтогаз" про вибух у Лубнах
Роботу підземних сховищ газу не порушив вибух на газопроводі на Полтавщині. У компанії "Нафтогаз" запевнили, що усі зобов'язання щодо транзиту блакитного палива до Євросоюзу виконують.
Режим відбору газу до ПСГ готові змінити
Українські підземні сховища працюють у штатному режимі. Про це пресслужба "Нафтогазу" повідомила у фейсбуці.
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Укртрансгаз готовий за необхідності змінити режим відбору газу до ПСГ, щоб в повному обсязі виконати замовлення своїх клієнтів,
– запевнили в компанії.
Саме тому завдяки співпраці операторів ПСГ та газотранспортної системи газ з Росії до Європи надходитиме без затримок.
Газопостачання у всіх населених пунктах вже відновили
Зазначимо, що в результаті вибуху на ГТС в Лубнах, без газопостачання залишились 17 населених пунктів. Проте станом на 10 січня газ вже подають.
Що відомо про вибух на газопроводі в Лубнах:
- Вибух на ГТС стався 9 січня.
- Мовится про частину газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород.
- За попередньою версією, причиною вибуху стала аварія на газогоні.
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