Роботу підземних сховищ газу не порушив вибух на газопроводі на Полтавщині. У компанії "Нафтогаз" запевнили, що усі зобов'язання щодо транзиту блакитного палива до Євросоюзу виконують.

Режим відбору газу до ПСГ готові змінити

Українські підземні сховища працюють у штатному режимі. Про це пресслужба "Нафтогазу" повідомила у фейсбуці.

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Укртрансгаз готовий за необхідності змінити режим відбору газу до ПСГ, щоб в повному обсязі виконати замовлення своїх клієнтів,

– запевнили в компанії.

Саме тому завдяки співпраці операторів ПСГ та газотранспортної системи газ з Росії до Європи надходитиме без затримок.

Газопостачання у всіх населених пунктах вже відновили

Зазначимо, що в результаті вибуху на ГТС в Лубнах, без газопостачання залишились 17 населених пунктів. Проте станом на 10 січня газ вже подають.

Що відомо про вибух на газопроводі в Лубнах: