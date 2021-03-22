Транспортування водню до ЄС є серед пріоритетів, – Шмигаль

Денис Шмигаль заявив, що Україна хоче перетворити трубопровід "Дружба" на такий, що зможе транспортувати водень. Так, наша держава зможе постачати його у країни Євросоюзу і тим самим стане менш залежною від Росії.

Що заявив Шмигаль

Наразі "Дружба" транспортує російську нафту до Європи. Однак в України є кращі плани для використання трубопроводу. Про це прем'єр-міністр заявив німецькому виданню.

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Виробництво та транспортування водню до Європи є одним із пріоритетів для нас поряд із діджиталізацією нашої економіки,

– сказав чиновник.

Він додав: "Ми інтенсивно обговорюємо це з Євросоюзом. Виробництво водню є величезним шансом та може стати важливим сектором економіки для нашої країни".

Трубопровід можна переобладнати

Шмигаль підкреслив, що з технічного боку цілком можливо переобладнати "Дружбу". За його словами, герметизацію на трубах потрібно було б оновити.

"Такий трубопровід міг би відіграти важливу роль в зеленій енергетиці. На розвиток спроможності українських газосховищ до 2030 року планують спрямувати орієнтовно 14 мільярдів гривень внутрішніх інвестицій", – наголосив прем'єр.

виявили вміст хлорорганічних сполук, які у сто разів перевищують допустиму норму. Ці сполуки могли зіпсувати теплообмінне обладнання і каталізаторні системи нафтопроводу. Росія компенсувала збитки Україні лише частково.

У 2019 році виник скандал із російською нафтою в українському трубопроводі. Все тому, що у нафті

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