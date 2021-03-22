Транспортування водню до ЄС є серед пріоритетів, – Шмигаль
Денис Шмигаль заявив, що Україна хоче перетворити трубопровід "Дружба" на такий, що зможе транспортувати водень. Так, наша держава зможе постачати його у країни Євросоюзу і тим самим стане менш залежною від Росії.
Джерело:Handelsblatt
Що заявив Шмигаль
Наразі "Дружба" транспортує російську нафту до Європи. Однак в України є кращі плани для використання трубопроводу. Про це прем'єр-міністр заявив німецькому виданню.
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Виробництво та транспортування водню до Європи є одним із пріоритетів для нас поряд із діджиталізацією нашої економіки,
– сказав чиновник.
Він додав: "Ми інтенсивно обговорюємо це з Євросоюзом. Виробництво водню є величезним шансом та може стати важливим сектором економіки для нашої країни".
Трубопровід можна переобладнати
Шмигаль підкреслив, що з технічного боку цілком можливо переобладнати "Дружбу". За його словами, герметизацію на трубах потрібно було б оновити.
"Такий трубопровід міг би відіграти важливу роль в зеленій енергетиці. На розвиток спроможності українських газосховищ до 2030 року планують спрямувати орієнтовно 14 мільярдів гривень внутрішніх інвестицій", – наголосив прем'єр.
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