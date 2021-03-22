Транспортного локдауну не буде: як їздитимуть потяги у червоній зоні

Уряд 22 березня дозволив місцевій владі самій вирішувати, чи забороняти громадський транспорт у червоній зоні карантину. Укрзалізниця теж обмежуватиме посадку та висадку пасажирів лише за рішенням Державних або регіональних комісій.

Відтак чинний розклад руху потягів залишається незмінним. Жодних обмежень щодо посадки й висадки, наприклад, у Києві, не буде, поки немає рішення комісії.

Важливо Уряд змінив правила роботи громадського транспорту у червоній зоні

Про зміни повідомлять завчасно

Заявили, що автоматичного транспортного локдауну не буде. Якщо зміни все ж таки ухвалять, Укрзалізниця обіцяє завчасно повідомити. Зокрема, щодо транспорту у Києві КМДА має вирішити 22 березня.

Крім того, в УЗ вкотре закликали пасажирів серйозно сприймати обмеження та носити маски на вокзалах та у потягах. Просять максимально убезпечити себе, інших пасажирів, а також працівників залізниці.

Червона зона в Україні Наразі 6 областей України перебувають у червоній зоні: Закарпатська, Чернівецька, Одеська, Івано-Франківська, Житомирська та Київська.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я віднесло до червоної зони ще й Сумщину. Щоправда, поки місцева комісія ТЕБ і НС не погодила введення обмежень.

Щобільше, карантин посилюють у кількох регіонах поза червоною зоною. Наприклад, на Черкащині, Харківщині, у Миколаєві та Хмельницькому.



Зони карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу