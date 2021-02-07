Трамвай зійшов з рейок і влетів в зупинку у Дніпрі: травмовано жінку – фото, відео

У Дніпрі трамвай зійшов з рейок. Він влетів у зупинку громадського транспорту та притиснув жінку, яка там стояла.

Це трапилось на вулиці Островського. Трамвай №1 також встиг зачепити стіну біля входу в підземний перехід.

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Що трапилось у Дніпрі

Крім цього, транспорт влетів в жінку – їй перебило ногу. Опору зупинки також знесено.

За попередніми даними, трамвай їхав зі сторони моста. Він зійшов з рейок. На місце прибули кілька екіпажів поліції, рятувальники, швидка, комунальники, а також глава Департаменту транспорту міськради.



Трамвай з'їхав з рейс / Фото "Информатор"



ДТП у Дніпрі / Фото "Информатор"



Трамвай зніс зупинку / Фото "Информатор"

У якому стані жінка

Також у телеграм-каналі Дніпра опублікували відео, на якому помітно, що 63-річній жінці боляче. Постраждала лежала на землі та кричала. Навколо стояли розгублені перехожі. Її одразу госпіталізували до лікарні.

Дивіться відео: трамвай зійшов з рейок і притиснув жінку на зупинці (18+)

Зараз рух електротранспорту у місті паралізовано. Решту деталей встановлюють правоохоронці.

Вдруге за день

Це вже не вперше за сьогодні, 7 лютого, трапився подібний випадок. На перехресті вулиць Яворницького та Пастера у Дніпрі, судячи зі знімків, там трамвай зійшов з рейок на поворотах і зачепив маршрутний автобус.



Ще одна пригода з трамваями у Дніпрі / Фото з телеграму ХД