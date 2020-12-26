Їм має бути соромно, – Трамп звинуватив спецслужби США у бездіяльності
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звинуватив Міністерство юстиції і Федеральне бюро розслідувань у бездіяльності. Він вважає, що спецслужби нічого не зробили для розслідування фальсифікацій на президентських виборах
Також він заявив, що їм має бути соромно. Про це Трамп написав у своєму твітері.
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"Найбільше афера в історії США"
За його словами, бездіяльність цих відомств увійде в історію разом з "найбільшою аферою в історії США", якою він вважає минулі вибори.
Міністерство юстиції та ФБР нічого не зробили щодо фальсифікацій виборів у 2020 році, які стали найбільшою аферою в історії нашої країни, попри докази. Їм має бути соромно. Історія запам'ятає це. Ніколи не здавайтеся. Побачимося в окрузі Колумбія 6 січня,
– зазначив Трамп.
Поразка Трампа на виборах: коротко
- Джозефа Байдена офіційно визнали переможцем виборів у США. Він отримав 306 голоси, натомість Трамп – 232.
- Попри те, що Трамп програв, однак він все ще не може прийняти свою поразку.
- Він продовжує говорити про шахрайства під час голосування та масові фальсифікації. У кількох штатах на його вимогу перерахували голоси, однак результат не змінився.
- Також Трамп розглядає радикальні методи, аби з їхньою допомогою змінити результати виборів президента. Зокрема, введення воєнного стану у декількох штатах.
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