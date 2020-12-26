Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звинуватив Міністерство юстиції і Федеральне бюро розслідувань у бездіяльності. Він вважає, що спецслужби нічого не зробили для розслідування фальсифікацій на президентських виборах

Також він заявив, що їм має бути соромно. Про це Трамп написав у своєму твітері.

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"Найбільше афера в історії США"

За його словами, бездіяльність цих відомств увійде в історію разом з "найбільшою аферою в історії США", якою він вважає минулі вибори.

Міністерство юстиції та ФБР нічого не зробили щодо фальсифікацій виборів у 2020 році, які стали найбільшою аферою в історії нашої країни, попри докази. Їм має бути соромно. Історія запам'ятає це. Ніколи не здавайтеся. Побачимося в окрузі Колумбія 6 січня,

– зазначив Трамп.

Зазначимо! У Вашингтоні 6 січня відбудеться засідання колегії вибірників для остаточного затвердження результатів виборів в США, на яких переможцем став кандидат від Демократичної партії Джозеф Байден. Процедура відбудеться в Конгресі.

Поразка Трампа на виборах: коротко