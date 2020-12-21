Дональду Трампу залишився рівно місяць – 20 січня 2021 має відбутися інавгурація нового президента США Джо Байдена. Та попри це республіканець не полишає спроб відсудити перемогу у демократа.

Команда поки ще чинного президента США Дональда Трампа подала черговий позов до Верховного суду країни. Про це 20 грудня розповіли у Forbes.

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Дійсно, Трамп вимагає скасувати попередні рішення суду (а він ці суди програв) і таки переглянути результатів голосування на президентських виборах 2020 року у штаті Пенсільванія.

До того ж юристи Трампа хочуть, аби штат призначив нових виборників, а ті мають ухвалити нове рішення – тепер про перемогу Трампа, звісно (14 грудня виборники Пенсільванії вже віддали свої голоси за Байдена).

Утім, як зауважили журналісти Forbes, єдиною логічною вимогою у позові є вимога ухвалення рішення Верховним судом до 6 січня – просто саме того дня підсумки голосування колегії виборників затвердить Конгрес.

"Республіканська партія продовжує свої донкіхотські спроби оскаржити перемогу обраного президента Джо Байдена в судах навіть після того, як колегія вибірників затвердила його перемогу", – з подивом підсумовують у виданні.

І не дивно, адже Трамп вже програв понад 50 судових справ (усі зі схожими аргументами про фальсифікації, "мертві душі", вкидання бюлетенів, недопущення спостерігачів, несправність машин для голосування тощо), а виграв аж 0.

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