Трамп не усвідомлює рівень небезпеки Росії для США, – сенатор
Чинний президент США Дональд Трамп не усвідомлює рівень небезпеки, який Росія становить для Америки. Причиною є нещодавні кібератаки на відомства у США.
Трамп не хоче визнавати Росію проблемою та "вкрай шкідливим гравцем" на світовій арені. Про це повідомив сенатор штату Юта Мітт Ромні в ефірі телеканалу NBC.
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За його словами, Центральне розвідувальне управління, Агентство нацбезпеки та Пентагон вже дійшли висновку, що до кібератак причетна саме Росія.
Мене розчарували коментарі президента щодо кібератак. Нам треба визнати, що у нього є сліпота щодо дій Росії,
– наголосив Ромні.
Мітт Ромні / Фото romney.senate.gov
Сенатор заявив, що мовиться про "надзвичайно руйнівне" вторгнення в кіберпростір. За його словами, Росія є геополітичним суперником Америки та готова виступати проти неї.
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Ромні підсумував, що варто розробити окремий підхід для взаємодії з Росією. Він додав, що на будь-які кібератаки потрібно відповідати й це таки станеться.
Кібератаки на відомства у США: коротко
- У ЗМІ 14 грудня 2020 року повідомляли, що хакери, пов'язані з урядом Росії, зламали Міністерство внутрішньої безпеки США та інші установи.
- Згодом цю інформацію підтвердили у Білому домі. Зокрема, 17 грудня адміністрація Дональда Трампа та новообраний президент Джозеф Байден висловили тривогу через масштабне вторгнення хакерів.
- Вже 19 грудня Держсекретар США Майк Помпео звинуватив Росію у масштабній кібератаці на відомства та компанії.
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