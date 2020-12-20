Чинний президент США Дональд Трамп не усвідомлює рівень небезпеки, який Росія становить для Америки. Причиною є нещодавні кібератаки на відомства у США.

Трамп не хоче визнавати Росію проблемою та "вкрай шкідливим гравцем" на світовій арені. Про це повідомив сенатор штату Юта Мітт Ромні в ефірі телеканалу NBC.

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За його словами, Центральне розвідувальне управління, Агентство нацбезпеки та Пентагон вже дійшли висновку, що до кібератак причетна саме Росія.

Мене розчарували коментарі президента щодо кібератак. Нам треба визнати, що у нього є сліпота щодо дій Росії,

– наголосив Ромні.



Мітт Ромні / Фото romney.senate.gov

Сенатор заявив, що мовиться про "надзвичайно руйнівне" вторгнення в кіберпростір. За його словами, Росія є геополітичним суперником Америки та готова виступати проти неї.

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Ромні підсумував, що варто розробити окремий підхід для взаємодії з Росією. Він додав, що на будь-які кібератаки потрібно відповідати й це таки станеться.

Кібератаки на відомства у США: коротко