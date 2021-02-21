Трамп і Ку-Клукс-клан: що об'єднує експрезидента і жорстоку расистську організацію

Що може об'єднувати колишнього президента США Дональда Трампа і, напевно, найвідоміше у світі расистське угрупування – Ку-Клукс-клан. Хоча, на перший погляд, у них немає нічого спільного, зв'язок все-таки існує.

Джерело: "Большой мир" на 24 каналі

Ку-Клукс-клан – это те самые ребята, которые считают, что Америка должна быть страной белых христиан, а все остальные обязаны им подчиняться. Причем, расисты эти большие, если так можно выразиться, затейники.

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Ритуалы и громкие преступления Ку-Клукс-клана

Например, руководители отделений клана и прочие высокопоставленные расисты называются гидрами, циклопами и волшебниками.

Да и ритуалы у этих персонажей под стать их названиям. Они любят наряжаться в длинные белые плащи, изображая призраков своих далеких предков, и собираться по ночам в безлюдных местах, чтобы рассказывать друг другу при свете факелов истории о славных былых временах. Славных, конечно, в их, ограниченном расистском понимании.

В особо торжественные дни они жгут кресты и устраивают парады, часто под нацистскими флагами со свастиками.



Собрание членов Ку-Клукс-клана / Фото Wikimedia Commons

Выглядит это довольно мерзко, но раньше, всего несколько десятилетий назад, клан был еще более отталкивающей организацией.

Его участники, вдобавок ко всему этому нацистско-мифологическому антуражу, буквально убивали людей, взрывали церкви и открыто терроризировали целые города, а то и штаты.

Отец Трампа учавствовал в марше Ку-Клукс-клана

Казалось бы – у Трампа и ряженых любителей поиграть в призраков нет ничего общего. Ну, действительно, Трамп же:

никогда не появлялся на людях в робе с остроконечным капюшоном – этакой униформе клана;

никогда не сжигал деревянные кресты, как того требует обычай группировки;

не принимал участия в судах Линча;

старается быть осторожным в высказываниях, и не оскорблять прямо темнокожих, евреев или католиков.

Да, когда-то давно, еще до начала Второй мировой войны, отец Дональда Фред Трамп оказался за решеткой после разгона полицией марша клановцев, так что, можно предположить, что Трамп-старший принимал в этом марше непосредственное участие, а значит, и сам был клановцем.



Фред Трамп со своим сыном / Фото Associated Press

Но даже если это и так, и Фред Трамп не просто попал копам под горячую руку, а был арестован за дело, то речь идет все-таки об отце экс-президента, а не о нем самом.

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То есть, вроде бы, на первый взгляд, прямой связи между расистами в колпаках и Дональдом Трампом нет. Но это для стороннего наблюдателя, а для американских законодателей – есть, да еще какая. Прямо-таки неразрывная.

Против Трампа собираются применить Акт о Ку-Клукс-клане

По крайней мере, бороться с Трампом они собираются с помощью закона, принятого ровно 150 лет назад для противодействия клану.

Этот закон, известный как Акт о Ку-Клукс-клане, появился в 1871 году, вскоре после Гражданской войны в США и предоставления бывшим темнокожим рабам права голоса на американских выборах.

Миллионы темнокожих могли повлиять на исход практически любого голосования и, само собой, провести в органы власти противников расизма.

Тогда только что созданному клану это очень не нравилось, и его боевики, завернувшись в белые простыни, запугивали, а то и убивали бывших невольников для того, чтобы они не могли проголосовать и во власть не попадали защитники прав темнокожих.

В ответ на эти действия и появился Акт о Ку-Клукс-клане, который не только разрешает президенту использовать все инструменты, включая военные, для защиты демократии, но и фактически обязывает его эти инструменты применять.

Этот закон делает президента ответственным за проведение честных выборов и бесперебойную работу федеральных органов власти в случае возникновения угрозы со стороны таких группировок, как клан. Президент должен защищать права избирателей и избранных, прежде всего – парламента США, который называется Конгресс.

Если вдруг Ку-Клукс-клан, мафия – да вообще кто угодно – пытаются сорвать выборы или не допустить до участия в них какую-либо категорию избирателей, президент может и даже обязан вмешаться с тем, чтобы честные выборы все же состоялись.

Если кто-то – опять же, неважно кто – стремится помешать парламентариям исполнить свой демократический долг, президент должен этих мешающих немедленно призвать к порядку. Даже если для этого понадобится выводить на улицы армию и силой разгонять противников демократии.

И вот почти все, что делал Дональд Трамп в перерыве между ноябрьскими выборами президента и январской инавгурацией Джо Байдена, вступало в противоречие с Актом о Ку-Клукс-клане. Он:

требовал остановить подсчет голосов в тех штатах и на тех участках, где определенно побеждал его оппонент;

заранее, в нарушение всех демократических процедур, объявлял себя победителем и открыто ставил под сомнение выбор американского народа;

дошел до того, что, выступая на митинге в Вашингтоне призвал толпу своих сторонников не допустить передачи власти Байдену.

Вскоре после этой его речи разгоряченные демонстранты бросились на штурм Капитолия, где в этот самый момент парламентарии вели окончательный подсчет голосов на президентских выборах.



Что известно о беспорядках в Вашингтоне / Инфографика 24 канала

То есть, Трамп не только не защитил демократию в момент реальной опасности, не только не обеспечил парламенту спокойную и безопасную работу, но и, очень возможно, лично причастен к самым вопиющим выходкам, вроде захвата Капитолия – здания, в котором заседает парламент.

В конце концов, толпа пошла на штурм именно после созванного Трампом митинга и только после того, как на нем выступил упорно нежелающий покидать Белый Дом президент.

Привлечь Трампа требует конгрессмен Бенни Томпсон

Привлечь Трампа за нарушение Акта о Ку-Клукс-клане требует конгрессмен Бенни Томпсон, возглавляющий комитет национальной безопасности.



Бенни Томпсон / Фото Global Look Press

Он уверен, что документ полуторавековой давности не утратил своей актуальности и сейчас, и Трамп должен понести ответственность за свои действия и за свое бездействие – он же не дал приказ Национальной гвардии разогнать погромщиков и мародеров.

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В законе, который, по мнению Бенни Томпсона, нарушил Дональд Трамп, не указано, какую именно ответственность должен нести виновный в случае неисполнения предписаний.

Но конгрессмен считает, что сейчас важно с помощью Акта о Ку-Клукс-клане доказать, что Трамп поставил под угрозу саму американскую демократию. А потом уже использовать другие законы, например, для заключения его под стражу или для ареста счетов в счет компенсации нанесенного погромом Капитолия ущерба.

В общем, если Фред Трамп из-за Ку-Клукс-клана оказался в полицейском участке и провел несколько часов за решеткой, то его сын Дональд рискует из-за того же клана лишиться и свободы, и репутации, и денег.