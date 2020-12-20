Дональд Трамп програв президентські вибори, однак все ще не може прийняти свою поразку. ЗМІ пишуть, що політик думає над введенням воєнного стану в тих штатах, де виграв його опонент Джо Байден.

Трамп розглядає радикальніші методи, аби з їхньою допомогою змінити результати виборів президента. Про це повідомляє Forbes.

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Зокрема, введення воєнного стану у декількох штатах. Раніше таку ідею висунув колишній радник наразі чинного президента США Майкл Флінн, якого засудили за неправдиві свідчення для ФБР.

Флінн припустив, що Трамп може вдатися до розгортання збройних сил у тих штатах, де він ставить під сумнів перемогу Байдена.

Трамп озвучив цю ідею своїм чинним радникам, однак більшість її не погодила.

Зверніть увагу! Байдена офіційно визнали переможцем виборів у США. Він отримав 302 голоси, натомість Трамп – 323. Наразі чинний президент визнавати свою поразку й надалі не хоче. Він продовжує говорити про шахрайства під час голосування та масові фальсифікації. У кількох штатах на його вимогу перерахували голоси, однак результат не змінився.



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