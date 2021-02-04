Трагедія сталась в лікарні, де людям дарують здоров'я, – Зеленський про пожежу у Запоріжжі

Президент Володимир Зеленський відреагував на пожежу в інфекційній лікарні у Запоріжжі. Глава держави пообіцяв, що держава виправлятиме цю ситуацію, аби запобігти трагедіям у майбутньому.

Джерело: Офіс Президента

Крім цього, Зеленський висловив співчуття рідним загиблих.

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Найстрашніше, що ця трагедія сталася в лікарні, в місці, де людям дарують здоров'я. Тепер же троє пацієнтів і молода лікарка там загинули. Є постраждалі. Мої щирі співчуття,

– сказав президент.

До Запоріжжя вже вилетіли міністр охорони здоров’я Максим Степанов та перший заступник голови ДСНС Олег Мельчуцький.

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