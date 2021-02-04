Трагедія сталась в лікарні, де людям дарують здоров'я, – Зеленський про пожежу у Запоріжжі

Президент Володимир Зеленський відреагував на пожежу в інфекційній лікарні у Запоріжжі. Глава держави пообіцяв, що держава виправлятиме цю ситуацію, аби запобігти трагедіям у майбутньому.
Джерело: Офіс Президента
Крім цього, Зеленський висловив співчуття рідним загиблих.
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Найстрашніше, що ця трагедія сталася в лікарні, в місці, де людям дарують здоров'я. Тепер же троє пацієнтів і молода лікарка там загинули. Є постраждалі. Мої щирі співчуття,
– сказав президент.