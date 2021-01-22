Трагедія у Харкові: Зеленський оголосив 23 січня днем жалоби
Президент Володимир Зеленський оголосив загальнонаціональний траур 23 січня через пожежу у харківському будинку престарілих. Глава держави наголосив, що слід гідно вшанувати пам'ять загиблих.
Зеленський вже підписав відповідний указ. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Президента.
Важливо Чотирьом затриманим через пожежу у будинку престарілих оголосили про підозру
- У день жалоби по всій країні приспустять прапори на будинках держорганів та підприємств.
- Крім цього, скасують розважальні заходи та програми на телебаченні.
У цій страшній пожежі ми втратили 15 людей. Це були чиїсь батьки та матері, чиїсь бабусі й дідусі. Так, у них позаду було довге життя, але попереду їх точно не мала чекати така жахлива смерть. Ці люди мали право на турботу, догляд та безпеку на схилі своїх років,
– зауважив президент.
Також Зеленський висловив співчуття рідним загиблих.
Пожежа у будинку престарілих в Харкові: що треба знати
- Другий поверх будинку спалахнув 21 січня. У пансіонаті в той момент перебували 33 людини.
- На жаль, 15 людей не вдалось врятувати. Ще 11 – постраждали.
- За попередньою версією, займання сталось через необережне поводження з електрообігрівачами.
- Оскільки будинок престарілих працював незаконно, його власників вже затримали.
- Відтак 22 січня власнику установи, орендарю та його дружині, а також адміністратору повідомили про підозру. Мовиться про порушення правил пожежної безпеки.
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