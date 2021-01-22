Президент Володимир Зеленський оголосив загальнонаціональний траур 23 січня через пожежу у харківському будинку престарілих. Глава держави наголосив, що слід гідно вшанувати пам'ять загиблих.

Зеленський вже підписав відповідний указ. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Президента.

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У день жалоби по всій країні приспустять прапори на будинках держорганів та підприємств.

Крім цього, скасують розважальні заходи та програми на телебаченні.

У цій страшній пожежі ми втратили 15 людей. Це були чиїсь батьки та матері, чиїсь бабусі й дідусі. Так, у них позаду було довге життя, але попереду їх точно не мала чекати така жахлива смерть. Ці люди мали право на турботу, догляд та безпеку на схилі своїх років,

– зауважив президент.

Також Зеленський висловив співчуття рідним загиблих.

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