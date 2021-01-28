Переправляли нелегалів за кордон: СБУ затримала організаторів угруповань у 3 областях України

У різних областях України Служба безпека викрила та затримала організаторів угруповань, що займалися переправленням нелегальних мігрантів через український кордон. Мовиться про діяльність 3 організованих груп.

Джерело: СБУ

Діяли зловмисники у Чернівецькій, Харківській і Сумській областях. Оперативні заходи тут тривали упродовж тижня (орієнтовно 20 – 27 січня).

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Чернівецька область

Тут викрили 3 організаторів угруповання. Спеціалізувалися зловмисники на незаконному переправленні іноземців до країн ЄС поза встановленими пунктами пропуску. Брали вони за свої "послуги" 3,5 тисячі доларів із людини.

Затримали організаторів угруповання у районі селища Дяківці. У цей момент вона намагалися незаконно переправити на територію Євросоюзу 2 громадян однієї з країн Південної Азії.

Наразі вирішують питання щодо повідомлення їм про підозру. Справу порушили за статтею про організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон. Вона передбачає позбавленням волі на строк від 7 до 9 років.

Спецоперацію проводили:

Головне управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ,

слідчі Головного управління Національної поліції в Київській області.

Відбувалося все під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури.

Харківська область

На Харківщині блокували діяльність угруповання, яке організувало канали нелегальної міграції з Росії та назад. До його складу входили 3 жителі регіону.

Деталі схеми з переправлення нелегалів

Протягом року зловмисники через власні зв’язки серед криміналітету підшукували охочих нелегально перетнути українсько-російський кордон.

За оперативною інформацією, "клієнтами" зловмисників були іноземці, які перебувають у країні нелегально, представники кримінальних кіл, підозрювані у вчиненні злочинів в Україні та закордоном.

Вартість такого нелегального переміщення становила 1,5 тисячі доларів з кожного нелегала.

Наразі вирішують питання щодо повідомлення фігурантам про підозру. Справу порушили також за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон. Але цього разу зловминикам загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 7 років

Сумська область

На Сумщині також зловмисники організували нелегальний трафік до Росії та назад. До організації є причетними 3 громадян України та їхні спільники – кілька громадян Росії.

Як діяли зловмисники

Учасники угруповання підшукували "клієнтів" з обох боків кордону та переправляли їх поза встановленими пунктами пропуску – через ділянки "зеленого" кордону.

Таким чином вони "обходили" карантинні обмеження на перетин кордону.

У кількох зловмисників були проблеми з документами.

Правоохоронці затримали одного з організаторів групи. Йому повідомлено про підозру за тією ж статтею про незаконне перенаправлення осіб. Загрожує зловмиснику позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.

Також вирішують питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам угруповання. Триває досудове слідство.

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Як затримували організаторів угруповань, що займалися переправленням нелегальних мігрантів / Фото СБУ