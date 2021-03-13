Минув рік, як у березні 2020 влада оголосила про введення локдауну. Українцям заборонили ходити на роботу, зупинилося не тільки міжміське сполучення, а й не курсували метро та маршрутки. Тим часом в Україні знову виникла загроза тотального карантину.

Рівно рік тому світ перевернувся з ніг на голову – все те, що раніше вважалося важливим й цікавим, в один момент перестало таким бути. Ходити в ресторани й у гості, зустрічатися з друзями й провідувати батьків стало небезпечним і безвідповідальним, подорожі за кордон з бажаних стали неможливими.

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Здавалося б сталий заробіток на власній мінікав'ярні чи на здаванні квартир приїжджим луснув, наче мильна бульбашка, коли той заклад примусили закрити, а люди масово стали втрачати роботу.

Власне авто з розкоші знову стала вельми необхідним, тоді як ще вчора здавалося – та нащо мені машина, коли є метрополітен. І от через локдаун не стало метро й цінності змінилися.

Загалом були тисячі негативних моментів, спричинених локдауном. Так було у 2020, але це просто зараз може повторитися. Чому так може статися, хоча жодних натяків ми від влади не чуємо?

"У нас – третя хвиля COVID-19, яка страшніша ніж попередні"

У нас справді нині третя хвиля COVID-19, що страшніша ніж попередні. В Україні знову:

понад 200 померлих кожного дня;

заповнені лікарні і брак кисню;

медики сортують хворих, обирають між ними – кого рятувати киснем, а на кого дефіцит не витрачати.

Цю третю хвилю ми маємо від британського штаму. Його головна відмінність не тільки в тому, що він більш заразний й значно швидше призводить до ураження легень та до необхідності ушпиталення. А й те, що він на лікарняні ліжка людей молодшого віку тепер вкладає.



Головне про новий штам коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Ще у 2020 році ми могли казати: "Та я молодий, якщо й захворію, то сам одужаю. Мій організм точно впорається". І от минулого року з класичним штамом такий оптиміст зазвичай мав рацію. Дійсно, було чимало випадків, коли людина в легкій або навіть безсимптомній формі COVID-19 переносила.

Але тепер ситуація кардинально змінилася – чинний штам вкладає в лікарню вже не тільки 70-річних, тепер в реальній зоні ризику й 40-річні. Тобто вже люди й середнього віку ризикують отримати від коронавірусу ускладнення – уражені вірусною пневмонією легені й потребу в кисневому концентраторі. Він потрібен, щоб мати можливість дихати, жити й дати організмові час на одужання.

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Адже ліки проти COVID-19 так і не з'явилися, дотепер лікують не сам коронавірус, а його симптоми, наслідки, ускладнення. Тобто організм фактично сам має перебороти недугу, але для цього організмові й потрібен той певний час.

Однак якщо легені уражені пневмонією, що викликана COVID-19, то людина помирає від задухи. Тому й потребують хворі кисню.

До речі, ліків проти коронавірусу, напевно, не буде взагалі. Як їх немає від грипу. Адже ми також лікуємо симптоми, а не саму хворобу. І як від грипу, єдиний дієвий натепер захист людини від COVID-19 – вакцина, якою організм тренується протидіяти вірусу.

Коли той вірус зрештою в організм потрапляє, то організм вже знає, як швидко його перемогти. І зробити це раніше, ніж з ураженими легенями людина помре від задухи. От заради цього вакцинація потрібна, щоб дати організмові можливість COVID-19 перемогти швидше, ніж він переможе хворого.

"Темпи вакцинації настільки мізерні, що їх можна до уваги і не брати"

Утім з вакцинацією в нас справжня біда – темпи настільки мізерні, що їх взагалі можна до уваги і не брати, адже то все, так би мовити, на межі статистичної похибки.

У нас з 30 мільйонів лише десь приблизно 30 тисяч вакциновані. Тобто це становить 0 – 1%.

Довідка. В Ізраїлі вакциновано 55% населення, у Великій Британії – 33%, в Угорщині – 12%, в Польщі – 7,5%.

В Україні щеплення отримали 0 – 1%, що в 75 разів менше, ніж у Польщі.

Італія, де 7% вакциновані, оголосила на Великдень локдаун з категоричною забороною громадянам виходити з дому.

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Я до чого веду – президент Зеленський казав, що вакцинація краща ніж локдауни, що треба на щепленнях зосередитися, а не на заборонах.

Але, як ми бачимо, темпи вакцинації нині на межі статистичної похибки, тож щоб там він не говорив, схоже, в нього просто не буде іншого виходу, як незабаром закривати країну на новий карантин.