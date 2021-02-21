Тортури у тюрмах та дорога їжа для в'язнів: інтерв'ю Малюськи про реальну ситуацію в СІЗО

В Україні вирішили продавати колишні тюрми та непогано на цьому заробляти. Окрім цього, не припиняють покращувати СІЗО, які зараз працюють. Неабияк дбають і про харчування в'язнів – їжу закупляють якісну і не дешеву.

Джерело: "Перехресний допит" на 24 каналі

Детальніше про все це розповів міністр юстиції Денис Малюська.

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Тортури у СІЗО

Як у нас зараз справи із тортурами у СІЗО?

Набагато краще, ніж було завжди, зокрема упродовж останніх десятків років точно. Це констатувала Європейська комісія протидії тортур, яка відвідала Україну.

Європейці вважають, що залишилась єдина проблемна колонія – 77. Відомо, що там робили 4 – 5 років тому: хто був потерпілим, над ким знущалися. Останні 2 роки жодними кримінальними провадженнями, жодними перевірками ані потерпілих, ані винуватців не знаходили. Або вони гарно ховаються, або їх залякують.

Як вдалося це все вирішити? Ми звільнили тих, хто знущався?

Когось звільнили, когось перевели на іншу роботу, не пов'язану з спілкуванням з людьми, для когось просто спрацювала вказівка такого не допускати. Однак, річ у тім, що питання тортур є. Проблема є, я її не викреслюю, але вона подекуди перебільшується.

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В нас є "червоні" та "чорні" тюрми.

"Чорні" – повністю контролюються криміналітетом.

– повністю контролюються криміналітетом. "Червоні" – зовсім не контролюються криміналітетом, там повністю влада в адміністрації установ.

Так от, в тортурах завжди звинувачують "червоні" тюрми, але треба розуміти, що "чорна" тюрма – це генератор великих корупційних злочинних коштів. Там є все що завгодно:

наркотики;

погрози;

рекет і все інше.

"Червона" тюрма генерує зовсім інші джерела надходження для забезпечення і життєдіяльності. Відповідно ті, хто контролює "чорні" тюрми, хочуть перетворити "червоні" у "чорні", тому використовують будь-який промах чи недолік "червоної" тюрми, щоб доказати, що вона неефективна та неправильна.

В це вкладаються теж великі кошти, зокрема комунікаційні.

З насильством ми боремось, працюємо над цим. В нас є ідея запровадити відеокамери, які б фіксували поводження кожного співробітника, але завжди частина цієї історії буває проплаченою комунікаційною компанією з дискредитацією взагалі інституту "червоних" тюрем.

Він мені теж особливо не подобається, "чорні" тим більше не подобаються, я б хотів мати систему в'язниць, яка схожа на Північну Європу. Однак нам є куди ще рости.

Телефонне шахрайство в тюрмах

Вам відомо, що зараз "буйним цвітом" розцвіла тема телефонного шахрайства у колоніях, коли серед в'язнів створюються цілі call-центри, де видурюють мільйони грошей з українців?

Це давня історія. Вона зараз не процвітає. Якщо подивитись на статистику закриття call-центрів, які займались шахрайством, то це ті, які не працювали у в'язницях. У тюрмах такого системного бізнесу на call-центрах, який є поза в'язницями, принаймні мені здається, що немає.

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Є індивідуальні чи групи шахраїв. В нас є бачення, як це зробити, але це потребує грошей. Історія проста – потрібно поставити "глушилки" мобільного зв'язку над установами виконання покарань і дозволити користуватись лише фіксованим зв'язком, запис розмов якого здійснюється адміністрацією.

Теж це буде реалізовано, але після того, як ми отримаємо кошти від продажу старих в'язниць.

Продаж в'язниць в Україні

До речі, про продаж тюрем. Перша в'язниця виставлена на продаж за 220 мільйонів гривень. Це стартова ціна. Питання – кому потрібна тюрма, якщо вона не потрібна нам?

Є безліч осіб, які в цьому зацікавлені. Тюрма – це великий будівельний майданчик, до якого підведена інфраструктура:

світло;

газ;

каналізація;

вода і так далі.

Це може бути завод, іноді це житлові комплекси, ТРЦ, спортзали, комплекси різнопланового характеру.

Будь-яка "заморожена" в'язниця піде на продаж, таких понад 20 штук. По кожній з них вже були звернення, люди просили подивитися, цікавляться, коли буде виставлено на аукціон. На аукціон в'язниці виставимо впродовж кількох років. Перший аукціон вже стартував, на початку березня ще 2 стартуватиме, ближче до літа – ще кілька.

Про харчування в'язнів

В Україні процвітають корупційні схеми на годуванні в'язнів, коли тюрми за завищеними цінами закуповують неякісні продукти для харчування ув’язнених. Коли припинять наживатись на харчуванні в'язнів в Україні?

Припинили. Кожен яскравий заголовок, який стосується Міністерства юстиції, має дуже просте пояснення. Будь-який продукт харчування не може коштувати стільки, скільки він коштує в супермаркеті апріорі.

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Ми закуповуємо, а в умовах контракту є низка обов'язків, які не мають супермаркети. Наприклад, розвести всю олію у в'язниці, а це понад 100 закладів по всій території країни. Безкоштовно це, м'яко кажучи, не робиться. І це входить в ціну товару, тому олія, яку ми купуємо, не може коштувати, як в супермаркеті.

Ми проводимо всі закупівлі через ProZorro і якщо хтось реально вірить, що можна так запропонувати і виграти набагато вище ринкової ціни – будь ласка, беріть участь, ми із задоволенням придбаємо у вас дешевше.

В нас процедура закупівель проводиться через 2 кроки:

спершу визначаємо коло постачальників, які зацікавлені в майбутньому здійснювати постачання;

потім вони змагаються між собою на 2 етапі.

Це пришвидшує закупівлі. Пояснюю, чому це не зовсім, як закупівлі в супермаркеті. В супермаркеті, якщо придбали в постачальника олію, а він не привіз – нічого страшного, хтось інший підвезе.

Якщо ми проведемо закупівлю, а вона потім буде оскаржена, скасована або постачальник не зможе реалізувати продукцію, то в нас люди почнуть голодувати. Ключовий критерій – світ перевернеться, але постачання їжі відбудеться і аукціон не буде потім анульований з бюрократичних формулювань.



Міністр юстиції скуштував обід з СІЗО / Фото з фейсбуку Малюськи

Крадуть насправді не на ціні, а на якості, адже ціна на ProZorro відображає реальну собівартість продукції.

У нас зараз вкрай якісна продукція постачається за цими контрактами. Закликаю будь-яке медіа виїжджати, вибирати будь-яку в'язницю і перевірити якість харчів, які доставлені нашими постачальниками. Я сам таку рибу не їм вдома, яку я знаходив в тюрмах. Реально, якість гарна.

Про стратегію розвитку правосуддя

Днями відбулась стратегія розвитку органів правосуддя. Коли ми приступимо до її впровадження?

Перший етап вже почався давно. Нам потрібно запустити Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Президентський законопроєкт є. Ба більше, його навіть вже переробили для того, щоб адаптувати до вимог Венеційської комісії.

Друга хвиля – теж подана, мовиться про Вищу раду правосуддя та Окружний адміністративний суд Києва. Це важливі історії, які треба якомога швидше ухвалювати у парламенті.

Як ви оцінюєте законопроєкт щодо оновлення Вищої ради правосуддя?

Гарний законопроєкт, мені він подобається. Його можна трішки вдосконалити, але він відповідає обмеженням, встановленими Конституцією і Венеційською комісією. Можна було радикальніше знести всіх, але, на жаль, це єдиний підхід конституціоналістів.

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Рекомендаційний висновок етичної комісії одразу позбавляє повноважень члена ВРП, допоки його повноваження не будуть підтверджені органом призначення. Це дуже радикальна історія, а щодо наступних членів ВРП – буде фільтр у вигляді етичної комісії.

Однак етична комісія теж формуватиметься у такий спосіб, що її половину, як мінімум, контролюватимуть самі судді.

Для того, щоб кандидатура була погодженою, потрібно, щоб були усі 3 голоси міжнародників. Відсутність хоча б одного голосу означає, що кандидат не пройшов і не може бути обраним членом ВРП. Тобто "блокуючий пакет" є у кожного члена-представника міжнародної спільноти. Це, як на мене, мегакрок на зустріч міжнародникам.

Судова реформа

На скільки може затягнутися судова реформа?

Назавжди. Наприклад, реформа Збройних сил України коли закінчиться? Ніколи, адже немає меж для вдосконалення. Світ змінюється – потрібно змінюватися, але чомусь з судової реформи зробили такий фетиш, що вона має обов'язково колись закінчитися.

Вона має колись початись.

Вона почалась давно, але не фахівцям це непомітно, тому що вона не особливо позначилася на сприйнятті суддів людьми.

Верховна Рада відправила законопроєкт Володимира Зеленського про судову реформу на доопрацювання ще 5 листопада 2020 року. Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що у 2021 році запланована глобальна реалізація судової реформи. Важливо зазначити, що західні партнери вважають, що судова реформа в Україні зайшла у глухий кут

Стан суддів, їхнє забезпечення, реєстр судових рішень – це "небо і земля", порівнюючи з тим, що ми мали у 1990 роках. У громадянського суспільства є попит на якісь окремі радикальні жести. Думаю, вони будуть у 2021 році.

Реформи – це зміни, а зміни потрібні будь-якому органу влади. Вдосконалення буде завжди. Мій прогноз – судова реформа не закінчиться ніколи, так само як і реформи інших формувань, інститутів, створених державою.

Міжнародні суди

Коломойському не вдалось стягнути з України 6 мільярдів доларів та відсотки. Понад 5 років тривав цей процес. Чому Арбітражний Трибунал зазначив, що це не його юрисдикція?

Стокгольмський суд не просто сказав: "Вибачте, це не до нас, подавайте у Дрезден, Лондон, Відень". Стокгольмський арбітраж – єдиний арбітраж, який може розглядати такі вимоги.

Його відмова пов'язана не з тим, що "у нас немає такого механізму, який би вас захистив".

Чому арбітраж прийшов до такої думки, я не можу розповідати через конфіденційність. Однак процес був складним, цікавим, дорогим. Юристи, які представляли його інтереси, вважають, що це один із найцікавіших арбітражів у їхній практиці.

Про "Роттердам+"

Свого часу НАБУ допомагало уряду України і вам, як його представнику, подати цивільний позов у ще масштабнішій справі "Роттердам+". Там українських споживачів електроенергії, за даними НАБУ, надурили на 39 мільярдів гривень. НАБУ пропонувало вам подати позов, що ви вирішили?

Ми вирішили всіляко допомагати НАБУ з тим, щоб воно знайшло ту особу, яка може подати такий позов. Ми навіть розуміємо, що це за особа. Позов має подати кожен зі споживачів, хто переплатив, але не Кабінет Міністрів. Кабмін – це навіть не юридична особа.

Що таке "Роттердам+"? За допомогою цієї формули формували ціни на вугілля для виробництва електроенергії в Україні. Про купівлю палива на міжнародній біржі в Нідерландах заявили у 2016 році. Формула збирала надлишкові витрати, через що українці переплатили за "Роттердам+" майже 40 мільярдів гривень.

Ми рекомендуємо НАБУ звернутись до великих споживачів, які дійсно переплатили. Ці гроші сплатили реальні люди чи компанії. Краще ми зараз пояснимо їм, як це виглядає і чим це може закінчитися, ніж увійдемо у справу і потім через нас вона розвалиться.

Правильного потерпілого – цивільного споживача – потрібно обирати одразу.

Великі споживачі – це хто?

Теоретично, будь-яка фізична особа, яка платить за електроенергію, може, на нашу думку, взяти участь у справі. Сторона обвинувачення рахуватиме, на скільки тариф був завищеним і який має бути розмір збитку.

Великі споживачі – це великі компанії, які споживають великий обсяг електроенергії.

Борги України

Ви сказали, що кількість позовів проти України з кожним роком зростає. Хто і за що з нами судиться?

Остання велика історія – це відновлювальна енергетика. Борги перед виробниками відновлювальної енергетики великі. І там дуже багато іноземних власників. Вони ж зараз і намагаються через арбітраж стягнути заборгованість з держави, яку вона гарантувала.

Сума залежить від того, наскільки великі обсяги електроенергії заборговані. До моменту винесення рішення арбітражу, ця сума змінюватиметься.

Історія українських арбітражів – це історія українських олігархів, які через свої офшорні компанії намагаються захистити свої інтереси. Єдині чисті арбітражі з реально чистими іноземцями, це велика тютюнова компанія, яка недавно подала позов через санкції, накладені антимонопольним комітетом. І китайські інвестори, які придбали акції "Мотор Січ".

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Всі інші арбітражі до цього історично були створені українцями, які намагалися стягнути компенсації з держави за кордоном.

У офшорних компаніях є шанс збити з України те, на що вони претендують?

Арбітражі – це дуже дорого. Відповідно, для того, щоб навіть почати процес, потрібно заплатити велику суму грошей і долучити досить гарних юристів.