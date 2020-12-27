Попри режим тиші на Донбасі українські військові декілька разів присікали окупантів, які намагались наблизитися до їхніх позицій. Володимир Зеленський, як й народні депутати відпочине з родиною на новорічні свята. Однак у 2021 році за кордоном їхати не збирається.

24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Зухвалі дії окупантів на Сході

На Донбасі є безліч ділянок, які цікаві російським бойовикам, тому українські військові постійно спостерігають за ними. Злагоджена робота наших захисників не дозволяє рухатись їм далі. Окрім цього, в порівнянні з 2019 роком бойовики почали поводитися зухваліше.

Українські військові проти російських бойовиків: дивіться відео

Зимовий відпочинок Зеленського

Народні депутати відправились на зимові канікули до 11 січня 2021 року. Однак у 2021 році святкування різдвяних свят кардинального відрізняється від торішнього. До прикладу більшість депутатів партії "Слуги народу" проведуть час вдома з родиною. А Володимира Зеленського та першу леді можна буде зустріти в якомусь з українських регіонів. Можливо, навіть на святковому ярмарку.

Де святкуватиме Різдво Володимир Зеленський: дивіться відео

Святкування Різдва в умовах пандемії

25 грудня у всьому світі відзначали Різдво за західним обрядом. Однак через пандемію COVID-19 святкування суттєво змінило свій формат. До прикладу, у Нью-Йорку щороку сотні людей збираються на зустрічі біля знакової міської ялинки в Рокфеллер-центрі. У 2020 році, щоб наблизитися до неї, потрібно відстояти чергу.

Різдво в умовах COVID-19: дивіться відео

Позашляховик своїми руками

На Тернопільщині українець власними силами сконструював позашляховик "Україна". Тепер майстер Юрій Кордупель працює над тим, щоб зареєструвати свою розробку. У проєкт чоловік вклав близько 25 тисяч доларів.

Українець "з нуля" зробив позашляховик: дивіться відео

Перекваліфікація водіїв швидкої

На Донеччині водії швидкої перекваліфіковують у медичних техніків. Це нова для України спеціальність, за 4 роки шофери мають не просто кермувати авто, а й вміти надавати першу домедичну допомогу.

Водіїв швидкої перекваліфіковують у медичних техніків: дивіться відео