Топменеджера Укроборонпрому підозрюють у роботі зі спецслужбами Росії

Одного з керівників Укроборонпрому підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. Мовиться про Михайла Морозова. Він у державному концерні є заступником гендиректора з маркетингу та збуту.

Відповідну інформацію оприлюднили 4 вересня під засідання Верховної Ради. Зараз у Укроборонпромі триває службове розслідування з метою її перевірки.

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Нардеп від депутатської групи "Довіра" Андрій Кіт заявив про "явну приналежність" Морозова до російських спецслужб. Він додав, що діяльність топменеджера Укроборонпрому "як керівника тодішнього спецекспорту "Прогрес" з однією з країн Південної Азії завдала Україні збитків".

Метою службового розслідування є сприяння парламентському контролю та отримання достовірної і об’єктивної інформації щодо звинувачень у бік пана Морозова,

– відповіли на це в Укроборонпромі.

Що тепер чекає на Морозова

На час службового розслідування він буде у відпустці.

Також припинить виконання службових обов’язків.

Про результати службового розслідування Укроборонпром пообіцяв повідомити додатково.

Цікавий момент

У державному концерні додали, що вони зараз перебувають на етапі реформи. Її мета – зокрема, звести нанівець бодай мізерну ймовірність корупційної складової та прямого політичного впливу.

Водночас в Укроборонпромі мають намір побудувати прозору й відкриту систему корпоративного управління в інтересах України.

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Що цьому передувало

3 грудня 2020 року Служба безпеки за підтримки "Альфи" проводила обшуки та виїмку документів у керівництва Укроборонпрому . Також слідчі дії провели у приміщеннях Укрспецекспорту .

. Також слідчі дії провели у приміщеннях . У самому концерні виїмка документів проходила саме у заступника директора концерну з маркетингу та збуту Михайла Морозова.

Надвечір того ж дня СБУ виступило із заявою про те, що спецслужба розслідує можливу причетність керівництва Укроборонпрому та Укрспецекспорту у проведенні діяльності в інтересах однієї з країн Південної Азії.

Такі кроки завдали шкоду обороноздатності та безпеці України на державному рівні. Шкоду державним інтересам оцінюють у приблизно 100 мільйонів доларів.

За фактом інциденту провели кримінальне провадження за статтею про державну зраду.

Цікаво, що того ж дня, саме 3 грудня 2020 року, на свою посаду керівника Укроборонпрому отримав Юрій Гусєв.

Дані видання Defence Express.