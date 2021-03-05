Топменеджера Укроборонпрому підозрюють у роботі зі спецслужбами Росії

Джерело:пресслужба Укроборонпрому
Одного з керівників Укроборонпрому підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. Мовиться про Михайла Морозова. Він у державному концерні є заступником гендиректора з маркетингу та збуту.
Відповідну інформацію оприлюднили 4 вересня під засідання Верховної Ради. Зараз у Укроборонпромі триває службове розслідування з метою її перевірки.
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Нардеп від депутатської групи "Довіра" Андрій Кіт заявив про "явну приналежність" Морозова до російських спецслужб. Він додав, що діяльність топменеджера Укроборонпрому "як керівника тодішнього спецекспорту "Прогрес" з однією з країн Південної Азії завдала Україні збитків".
Метою службового розслідування є сприяння парламентському контролю та отримання достовірної і об’єктивної інформації щодо звинувачень у бік пана Морозова,
– відповіли на це в Укроборонпромі.
Про результати службового розслідування Укроборонпром пообіцяв повідомити додатково.
У державному концерні додали, що вони зараз перебувають на етапі реформи. Її мета – зокрема, звести нанівець бодай мізерну ймовірність корупційної складової та прямого політичного впливу.
Водночас в Укроборонпромі мають намір побудувати прозору й відкриту систему корпоративного управління в інтересах України.
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Дані видання Defence Express.