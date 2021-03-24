Новим заступником міністра інфраструктури призначили Артемія Єршова. Він є кумом та бізнес-партнером колишнього регіонала Сергія Льовочкіна.

На посаду Єршова призначили 17 березня. Він став помічником Владислава Криклія.

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Що відомо про Єршова

Політик разом із сестрою Львочкіна Оленою, яка є нардепкою від ОПЗЖ, та колишнім депутатом Іваном Фурсіним володіли часткою в ООО "Іст-Вест фінанс".

Крім того, вони заснували закрите акціонерне товариство "Холдинг центр біт".

До речі, Єршов, Фурсін та Льовочкін були одногрупниками.

Раніше новий заступник Криклія очолював АТ "Українська біржа", інвестбанк "Трійка діалог Україна" і був заступником голови АТ "Ощадбанк" . У 2015 році він був кандидатом на пост глави АТ "Укрпошта" .

До речі, Єршов також був радником Андрія Пивоварського – міністра інфраструктури в уряді Арсенія Яценюка.