На думку представників української делегації у ТКГ, Росія та нардеп Віктор Медведчук спільно намагаються використати полонених у своїх політичних інтересах. Окупанти нехтують домовленостями нормандського формату.

Кого мають передати окупанти

Окупанти хочуть передати до України через Білорусь полонених лише у своїх цілях. Про це повідомляє пресслужба України у ТКГ в телеграмі.

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У ТКГ зазначили, що невідомо, хто ці особи, та чи були вони верифіковані у списках на звільнення. Попередньо відомо, що цих 9 осіб "дістали" з окупованої території, перевезли до Ростова, там протримали, готуючись "віддати" Медведчуку.

Росія знову зриває домовленості

За словами української делегації, така активність Росії, її намагання використати Медведчука, є демонстративним кроком, який підважує процедури, реалізовані у групі.

Крім цього, українська сторона наголосила, що згідно із державними процедурами, після перетину кордону людей доведеться помістити в обсервацію та провести через повну перевірку спеціальних служб. Таким чином Кремль та Медведчук підставляють звільнених під додаткове навантаження, намагаючись вивезти їх в обхід офіційної процедури звільнення через майданчик ТКГ.

Глибоко аморальна спроба використати долі людей, які утримувалися на окупованій території з політичною та іміджевою метою ще раз демонструє усім, що Медведчук є неадекватною званню українського громадянина особою, а Росія – не здатною дотримуватись на цьому етапі елементарних процедур і практик, за які сама взяла на себе відповідальність,

– зауважили в ТКГ.

Наостанок додали, що керівництво України і надасть цим спробам відповідну оцінку. Також держава чекає відповідної реакції міжнародних партнерів.

Що цьому передувало