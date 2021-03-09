Володимир Зеленський заявив про готовність за потреби зустрітися окремо з кожним із лідерів "нормандської четвірки". У Тристоронній контактній групі вважають, що це не означає, що президент готовий вести переговори з Володимиром Путіним.

Про це заявив член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш, коментуючи в ефірі одного із телеканалів заяву глави держави.

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Можливість розмови Зеленського та Путіна: думка ТКГ

За словами Гармаша, не факт, що у своїй промові український президент взагалі мав на увазі Путіна. Член української делегації вважає, що мова, найімовірніше, йшла про Німеччину і Францію.

Він сказав "цих країн", думаю, що він мав на увазі насамперед Німеччину і Францію, і з ними ж він обговорював питання. Не факт, що буде зустріч з Росією,

– зазначив Гармаш.

Що раніше сказав Зеленський

Виступаючи 9 березня на всеукраїнському форумі "Україна 30" президент заявив, що готується до переговорів з кожним лідером "нормандської четвірки" окремо на випадок, якщо зустріч в нормандському форматі не відбудеться.

Довідка. "Нормандську четвірку" створили у 2014 році для врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Зустрічі в нормандському форматі проходять на рівні представників МЗС, глав МЗС і глав держав та урядів 4 країн – України, Франції, Німеччини та Росії. Остання зустріч глав держав відбулася в Парижі в грудні 2019 року, подальші зриваються через російську сторону.