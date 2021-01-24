У ТКГ назвали 3 головні проблеми у переговорах із Росією

Є три перешкоди, які стоять на заваді на шляху до отримання результату у переговорах з Росією щодо війни на Донбасі. Про них розповів спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович.
Є три перешкоди у переговорах Росії та України щодо Донбасу, які заважають досягти позитивного результату. Про них в ефірі одного з українських телеканалів говорив спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович, пише 24 канал.
До теми Україна і Росія можуть помиритися за день, якщо Путін захоче, – Арестович
Він назвав такі "три труднощі":
Як, на думку Арестовича, можна розв'язати проблему з довірою між країнами:
Для цього, мовляв, вже не підходять Німеччина й Франція, бо Росія вважає, що ті взяли сторону України і "більше не можуть бути посередниками".
З іншого боку, нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба зауважував, що Росія під час перемовин у ТКГ поводиться агресивно та хамовито.
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