У ТКГ назвали 3 головні проблеми у переговорах із Росією

Є три перешкоди, які стоять на заваді на шляху до отримання результату у переговорах з Росією щодо війни на Донбасі. Про них розповів спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

Що заважає у переговорах Росії та України

Є три перешкоди у переговорах Росії та України щодо Донбасу, які заважають досягти позитивного результату. Про них в ефірі одного з українських телеканалів говорив спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович, пише 24 канал.

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Він назвав такі "три труднощі":

Усі угоди щодо розв'язання питання Донбасу – добровільні: "Немає доброї волі – гальмується виконання угод". Верховна Рада має політичний суверенітет: "ТКГ може виробити рекомендації, пропозиції, потім вони йдуть до парламенту, а парламент каже: "Ні". І що ми будемо робити? Нічого". Давня та складна історія конфлікту України та Росії: "У нас втрачений будь-який апарат довіри".

Як, на думку Арестовича, можна розв'язати проблему з довірою між країнами:

"Має бути хтось, кому повірить і українська, і російська сторона".

Для цього, мовляв, вже не підходять Німеччина й Франція, бо Росія вважає, що ті взяли сторону України і "більше не можуть бути посередниками".

З іншого боку, нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба зауважував, що Росія під час перемовин у ТКГ поводиться агресивно та хамовито.

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