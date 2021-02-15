ТКГ анонсувала відразу 2 зустрічі: що планують обговорювати

Джерело:Українська делегація в ТКГ
Тристороння контактна група цього тижня проведе відразу 2 зустрічі: 16 та 17 лютого. Вони відбудуться у форматі відеоконференцій.
Зустрічі робочих груп заплановані на вівторок, 16 лютого. Зокрема, у форматі відеоконференцій зустрінуться групи з безпеки, політичних питань, а також гуманітарна робоча група та економічна робоча група.
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У середу, 17 лютого, відбудеться відеоконференція загального засідання ТКГ.