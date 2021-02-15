ТКГ анонсувала відразу 2 зустрічі: що планують обговорювати

15 лютого 2021 , 16:44
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Джерело:

Українська делегація в ТКГ

Тристороння контактна група цього тижня проведе відразу 2 зустрічі: 16 та 17 лютого. Вони відбудуться у форматі відеоконференцій.

Зустрічі робочих груп заплановані на вівторок, 16 лютого. Зокрема, у форматі відеоконференцій зустрінуться групи з безпеки, політичних питань, а також гуманітарна робоча група та економічна робоча група.

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У середу, 17 лютого, відбудеться відеоконференція загального засідання ТКГ.

Які питання обговорюватимуть

  • Імплементація мінських угод;
  • підсумки саміту у Парижі;
  • безпека у зоні конфлікту;
  • дотримання режиму тиші;
  • продовження розробки плану спільних кроків;
  • відновлення роботи КПВВ;
  • обмін полоненими;
  • відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.