Щонайменше одну книгу на місяць: Ткаченко закликав українців більше читати
Команди МКІП та Українського інституту книги хочутьпідвищити кількість читачів і зробити читання регулярним дозвіллям українців. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликав українців читати щонайменше одну книгу на місяць.
Наразі розробка держстратегії з промоції читання фіналізується. Про це повідомив Ткаченко у своєму телеграм-каналі.
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Гарний час для книг
За його словами, вихідні на новорічні свята – прекрасний привід провести зайву 1 – 2 години за книжкою.
Замовляйте книгу онлайн, або обирайте її у книжковому магазині чи бібліотеці та читайте. Щонайменше одна книга на місяць – це дуже просто і усім під силу. Шукайте своїх авторів, свої жанри. Головне почати, далі втягнутися легко,
– зазначив Ткаченко.
Конкуренті видавництва
Як сказав міністр, важливий крок до популяризації читання – конкурентні видавництва. Для того, щоб вони і надалі залишались конкурентними, пропонуючи якісну літературу, – українці повинні сформувати звичку читати. Вона натомість створюватиме попит. Ткаченко відзначив, що в Україні є багато достойних видавництв, зокрема:
- "Наш формат";
- "Видавництво Старого лева";
- "А-ба-ба-га-ла-ма-га";
- Vivat;
- "Клуб сімейного дозвілля";
- "Фабула";
- "Фоліо";
- "Твердиня";
- "КМ-Букс";
- "Мерідіан Черновіц";
- "Апріорі".
Альтернатива онлайн-книгам
За словами міністра, альтернативою у доступі до книг є бібліотеки. Вони – один із відправних пунктів на шляху до промоції читання, зокрема їхнє оновлення та постійне збагачення архіву. Він відзначив такі установи:
► бібліотека імені Вернадського;
► Наукова бібліотека Львівського університету імені Івана Франка;
► Одеська національна наукова бібліотека;
► Національна бібліотека України для дітей.
"У сучасних бібліотеках, на кшталт Бібліотеки Центру Митрополита Шептицького, є комфортні сучасні навчальні простори. А Херсонська наукова бібліотека імені Гончара може похизуватися студією звукозапису і "Арт-підвалом", де відбуваються розважальні програми та виставки сучасного мистецтва", – також сказав Ткаченко.
Новинки ринку
Також він звернув увагу на такі новинки ринку:
- Іван Байдак "(Не)помітні";
- Юрій Винничук, Андрій Курков "Ключі Марії";
- Андрій Кокотюха "Вигнанець і грішниця";
- Станіслав Асєєв "Світлий Шлях: історія одного концтабору";
- Юрій Андрухович "Радіо ніч".
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