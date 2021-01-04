Команди МКІП та Українського інституту книги хочутьпідвищити кількість читачів і зробити читання регулярним дозвіллям українців. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликав українців читати щонайменше одну книгу на місяць.

Наразі розробка держстратегії з промоції читання фіналізується. Про це повідомив Ткаченко у своєму телеграм-каналі.

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Гарний час для книг

За його словами, вихідні на новорічні свята – прекрасний привід провести зайву 1 – 2 години за книжкою.

Замовляйте книгу онлайн, або обирайте її у книжковому магазині чи бібліотеці та читайте. Щонайменше одна книга на місяць – це дуже просто і усім під силу. Шукайте своїх авторів, свої жанри. Головне почати, далі втягнутися легко,

– зазначив Ткаченко.

Конкуренті видавництва

Як сказав міністр, важливий крок до популяризації читання – конкурентні видавництва. Для того, щоб вони і надалі залишались конкурентними, пропонуючи якісну літературу, – українці повинні сформувати звичку читати. Вона натомість створюватиме попит. Ткаченко відзначив, що в Україні є багато достойних видавництв, зокрема:

"Наш формат";

"Видавництво Старого лева";

"А-ба-ба-га-ла-ма-га";

Vivat;

"Клуб сімейного дозвілля";

"Фабула";

"Фоліо";

"Твердиня";

"КМ-Букс";

"Мерідіан Черновіц";

"Апріорі".

Альтернатива онлайн-книгам

За словами міністра, альтернативою у доступі до книг є бібліотеки. Вони – один із відправних пунктів на шляху до промоції читання, зокрема їхнє оновлення та постійне збагачення архіву. Він відзначив такі установи:

► бібліотека імені Вернадського;

► Наукова бібліотека Львівського університету імені Івана Франка;

► Одеська національна наукова бібліотека;

► Національна бібліотека України для дітей.

"У сучасних бібліотеках, на кшталт Бібліотеки Центру Митрополита Шептицького, є комфортні сучасні навчальні простори. А Херсонська наукова бібліотека імені Гончара може похизуватися студією звукозапису і "Арт-підвалом", де відбуваються розважальні програми та виставки сучасного мистецтва", – також сказав Ткаченко.

Новинки ринку

Також він звернув увагу на такі новинки ринку: