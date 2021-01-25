Подвійні стандарти: Ткаченко відреагував на мітинги за Навального та позначення Криму російським

Олександр Ткаченко відреагував на насилля у Росії під час протестів за опозиціонера Олексія Навального. Він зауважив, що це звична практика внутрішньої політики Росії. Те, що BBC позначили окупований Крим російським, міністр назвав подвійними стандартами.

Реакція Ткаченка на російські протести

Російська влада порушила, мабуть, всі принципи демократії та статті Європейської конвенції з прав і свобод людини. Про це очільник Мінкульту Олександр Ткаченко написав у своєму телеграм-каналі.

До теми Це авторитарний поворот, – очільник МЗС Франції відреагував на арешти в Росії

Ткаченко зауважив, що насилля ОМОНу, що призвели до чисельних травм мирних протестувальників – черговий доказ, що Кремль тримається на жорстокості.

Незважаючи на неоднозначність постаті опозиціонера Олексія Навального у його ставленні до окупації Криму, кожен має право на мирний протест,

– наголосив міністр.

Крім цього, Ткаченко наголосив на необхідності міжнародних санкцій проти російської влади. Для цього потрібні рішучі дії не лише від керівництва держав, а ще й дотримання інформаційної безпеки.

Зверніть увагу! Масові протести за Навального у Росії відбулись 23 січня. У результаті затримали понад 3,5 тисячі людей.

Детальніше – читайте тут.

BBC позначили Крим російським: що каже Ткаченко

Ткаченко зазначив, що, коли російська служба BBC відносить Севастополь та Сімферополь – до російських міст, хоч згадує про анексію Криму – це подвійні стандарти.



Тому Мінкульт звернеться до посольства Великої Британії в Україні, аби отримати роз’яснення від штаб-квартири у Лондоні щодо інциденту.

Що цьому передувало