Олександр Ткаченко назвав інформацію про "таємне вакцинування" російською маніпуляцією. На думку міністра інформаційної політики, це є одним з проявів інформаційної війни Росії проти України.

Міністр зазначив, що у часи інформаційних війн фейки розходяться не гірше за вірус. Про це Ткаченко написав у телеграмі.

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Ткаченко про "таємне вакцинування"

Міністр інформаційної політики зауважив, що профільне міністерство вже розробляє стратегію протидії дезінформації.

Якщо дивитись між рядків, можна побачити чергову маніпуляцію північного "сусіда". Навіть дивно, що прямо не згадується про Sputnik V, який, вочевидь, вже починають використовувати в інформаційній війні Росії проти України,

– написав Ткаченко.

Урядовець додав, що у випадку, якщо інформація про контрабанду та позачергове щеплення підтвердиться, "вакцинованим не буде щастя ані в політичному, ані у звичайному житті".

Він додав, що збирається вакцинуватися лише тоді, коли вакцину можна буде купити легально, за власні кошти та тільки після того, як її вже отримає група ризику – лікарі та працівники сфер, що забезпечують життєдіяльність країни.

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Що відомо про нібито підпільне вакцинування

Днями ЗМІ з посиланням на бізнесмена Михайла Бродського повідомляли про те, що в Україну з Ізраїлю таємно завезли партію вакцини проти COVID-19 від фармацевтичної компанії Pfizer.

проти COVID-19 від фармацевтичної компанії Pfizer. Вона була призначена виключно для народних депутатів та високопоставлених чиновників. Процедура вакцинації начебто відбувалася таємно у пластичній клініці.

Все це відбувалося нібито за сприяння голови комітету парламенту з питань здоров'я нації Михайла Радуцького та очільника Кабінету Міністрів України Дениса Шмигаля.

Реакція Радуцького та Шмигаля

Радуцький заявив, що ці чутки – це маячня, яку навіть не варто коментувати.

заявив, що ці чутки – це маячня, яку навіть не варто коментувати. Шмигаль доручив перевірити усю наявну інформацію про нібито таємну вакцинацію. Шмигаль зауважив, що є прихильником вакцинації, однак вакцинуватиметься у 2 або 3 чергу за власні гроші.

Тим часом президент Володимир Зеленський доручив Службі безпеки України та правоохоронцям перевірити інформацію про нібито ввезення в Україну контрабандою вакцини від COVID-19.