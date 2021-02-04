Ткаченко розповів, чи вплине блокування каналів Медведчука на інші ЗМІ
Олександр Ткаченко розповів, що випадок блокування проросійських каналів ZIK, NewsOne та "112 Україна" є унікальним. Він не повинен вплинути на долю інших українських ЗМІ.
Джерело: "1+1"
Санкції проти каналів Тараса Козака можуть вплинути на дискусії щодо стандартів журналістики. Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Ткаченко.
До теми Пропагандистська машина, яку фінансує Москва, – Ткаченко про блокування каналів Медведчука
Що сказав Ткаченко
Оскільки це опосередковане фінансування з боку держави-агресора, то, я думаю, це виняткова історія. Але в цілому має датися взнаки на дискусії стосовно стандартів журналістики,
– пояснив Ткаченко.
На питання чи можуть заблоковані телеканали відновити своє мовлення міністр пояснив, що тут справа не лише в юридичній складовій.
"Є процедури в судах. Але важлива суспільна точка зору. З того, що я побачив протягом вчорашнього дня, то реакція більшості журналістської спільноти і публіки полягала в тому, що настав час ставити крапку у такій інформаційній війні, яку по суті на цій території розв'язали канали", – додав Ткаченко.
Раніше міністр наголошував, що блокування медведчуківських каналів важливе не лише через загрозу безпеки України, але й через масові порушення стандартів журналістики та фейки.
Блокування каналів Медведчука: головне
- 2 лютого РНБО ввела санкції проти офіційного власника ZIK, NewsOne та "112 Україна" Тараса Козака. Канали припинили своє мовлення.
- Козак заявив, що таке рішення – незаконне та свідчить про цензуру.
- Натомість Євросоюз та низка інших держав світу підтримали блокування проросійських каналів.
Що відомо про санкції проти Тараса Козака / Інфографіка 24 каналу
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