Олександр Ткаченко розповів, що випадок блокування проросійських каналів ZIK, NewsOne та "112 Україна" є унікальним. Він не повинен вплинути на долю інших українських ЗМІ.

Джерело: "1+1"

Санкції проти каналів Тараса Козака можуть вплинути на дискусії щодо стандартів журналістики. Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Ткаченко.

До теми Пропагандистська машина, яку фінансує Москва, – Ткаченко про блокування каналів Медведчука

Що сказав Ткаченко

Оскільки це опосередковане фінансування з боку держави-агресора, то, я думаю, це виняткова історія. Але в цілому має датися взнаки на дискусії стосовно стандартів журналістики,

– пояснив Ткаченко.

На питання чи можуть заблоковані телеканали відновити своє мовлення міністр пояснив, що тут справа не лише в юридичній складовій.

"Є процедури в судах. Але важлива суспільна точка зору. З того, що я побачив протягом вчорашнього дня, то реакція більшості журналістської спільноти і публіки полягала в тому, що настав час ставити крапку у такій інформаційній війні, яку по суті на цій території розв'язали канали", – додав Ткаченко.

Раніше міністр наголошував, що блокування медведчуківських каналів важливе не лише через загрозу безпеки України, але й через масові порушення стандартів журналістики та фейки.

Блокування каналів Медведчука: головне

2 лютого РНБО ввела санкції проти офіційного власника ZIK, NewsOne та "112 Україна" Тараса Козака. Канали припинили своє мовлення.

Козак заявив, що таке рішення – незаконне та свідчить про цензуру.

Натомість Євросоюз та низка інших держав світу підтримали блокування проросійських каналів.



Що відомо про санкції проти Тараса Козака / Інфографіка 24 каналу