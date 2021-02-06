Ми не маємо стати віддзеркаленням Росії, – Ткаченко розповів про підвищення медіаграмотності

Окрім війни на сході України Росія веде ще й іншу, гібридну війну. На думку очільника Мінкульту Олександра Ткаченка, аби ефективно їй протидіяти, потрібно підвищувати медіаграмотність населення.

Ткаченко наголосив, що для українців різного віку потрібні різні програми з медіаграмотності. І починати треба з дітей.

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Як зауважив Ткаченко, програми для діток, для дорослих і для людей старшого віку можуть існувати як у вигляді онлайн-уроків, так і у вигляді відеонавчань, які допоможуть навчитися виявляти фейки.

Стратегія України

На думку міністра, Україна не повинна діяти дзеркально до дій Росії. Навпаки, Ткаченко вбачає, що наша країна має переймати досвід спеціалістів із країн, що є союзниками України.

Якщо ж ми говоримо про протидію у вигляді публікацій, розсилки інформації – роботу у цьому напрямку ми розпочнемо зі створення Центру протидії дезінформації. Хоча масштаби можуть бути більшими. Створення Центру протидії дезінформації – тільки початок,

– наголосив Ткаченко.

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Він пояснив, що Україна повинна показувати та висвітлювати події як європейці. До прикладу, одразу казати, яка інформація є неправдивою і надавати докази цього.

"Я не вбачаю іншого інструменту. Ми не маємо стати віддзеркаленням Росії, вдаючись до тих методів, які застосовують вони. Боротися з ботами за допомогою ботів – малоперспективне заняття", – підсумував міністр.