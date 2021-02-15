Олександр Ткаченко переконаний, що саме Росія займалася фінансуванням каналів ZIK, NewsOne і "112 Україна", які фактично належать куму Путіна Віктору Медведчуку. Очільник Мінкульту наголосив, що фінансування з боку Росії було щонайменше на етапі придбання цих каналів.

Ткаченко також спробував спрогнозувати, коли Служба безпеки України оприлюднить докази цього. Про це він сказав в інтерв'ю виданню LB.ua.

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Як Росія причетна до фінансування каналів Медведчука

Міністр пояснив, що під час роботи у ТСК щодо каналів Віктора Медведчука мав можливість ознайомитися з документами цієї справи.

Цікавило якраз факт їх придбання, оскільки там довга і заплутана історія. У мене є підстави говорити про опосередковане фінансування з боку Росії щонайменше на етапі придбання цих каналів,

– зазначив Ткаченко.

Зауважимо, що інформацію про те, що канали Медведчука отримують гроші з Росії, підтвердив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква. У коментарі Укрінформу він підкреслив, що РНБО отримала відповідні докази та свідчення щодо цього.

З огляду на це Жовква додає, що Україна не могла не діяти в тих умовах, коли агресія ще більше посилюється, коли Крим залишається окупованим, коли українські солдати продовжують гинути на окупованому Донбасі.

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Коли оприлюднять докази

Ткаченко зізнався, що Мінкульту невідомо, коли інформація про можливу причетність до фінансування тероризму стане доступною.

Це питання я поставив правоохоронцям на наступний же день: коли факти стануть публічно доступними? Вони дуже важливі для суспільства. У відповідь вони послалися на тривале слідство,

– додав він.

Водночас Ткаченко не знає, скільки ще триватиме слідство у цій справі.

Заборона каналів Медведчука: головне

2 лютого Рада нацбезпеки та оборони запровадила персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Він є фактичним власником телеканалів ZIK, NewsOne і "112 Україна", які також пов'язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком. Того ж дня ЗМІ припинили роботу.

Очільник СБУ Іван Баканов зазначив, що Служба безпеки України надала рекомендації РНБО ухвалити відповідне рішення про запровадження санкцій. Причиною для цього стали численні порушення законодавства у сфері телерадіомовлення.