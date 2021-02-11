В Україні діє список зі 150 культурних діячів Росії, які створюють загрозу національній безпеці. Міністр культури Олександр Ткаченко вважає, що твори багатьох із них варто дозволити в Україні.

За схемою, яка є наразі, якщо діяч культури потрапляє у санкційний список, під забороною автоматично перебувають його твори. Це потрібно врегулювувати, вважає Ткаченко.

До слова Виважений крок: у МЗС та Мінкульті відреагували на блокування російського каналу у Латвії

...врегулювання потребує і те, щоб заборона в’їзду на територію України для того чи іншого діяча культури не перекладалася автоматично на його твори. На книжку, платівку, аудіо-візуальний продукт, ще щось…,

– висловився Ткаченко.

Автоматично перекладати заборону на в’їзд конкретній людині забороною її творів – не варто, вважає міністр культури. Варто чітко розділяти: якщо люди послідовно займаються агітацією, сумніваються у територіальній цілісності України – це випадки, які потребують жорсткої реакції.

Винятки – Порєчєнков чи Михалков

Проте Ткаченко вважає, що до окремих випадків потрібно використовувати не те, що санкції, а й кримінальну відповідальність. Це стосується, наприклад, одіозного актора Михайла Поречєнкова, який стріляв в українських захисників Донецького аеропорту, чи наприклад режисера Микити Міхалкова, який абсолютно серйозно заявляє про "недолугість України".

Однак, зовсім інша справа, вважає Ткаченко, коли забороняють твори радянських класиків, які відвідали окупований Крим, через що отримали заборону на в’їзд в Україну. Йдеться про радянські стрічки, де знімалися актори, які відвідували Крим.

У фільмі режисера Балаяна "Польоти уві сні і наяву" знімалося чимало акторів, яким зараз заборонено в’їзд на територію нашої держави. Але до чого тут сам фільм? Одна справа – стрічки про "звитяжних російських солдатів", і зовсім інша – дійсно гарні роботи, які лежать на полицях...,

– вважає Ткаченко.

На думку мінстра культури й інформполітики, щодо цього питання варто провести дискусії та обговорення із фахівцями. А надалі вже виробляти алгоритми заборон.

Зверніть увагу! В переліку осіб, який опублікований на сайті Мінкульту, перебуває 150 російських акторів, співаків, музикантів, письменників. Цей список складає Міністерство культури України на підставі звернень РНБО, СБУ, Нацради телебачення і радіомовлення.

Санкції проти Поречєнкова