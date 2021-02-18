Ткаченко назвав вигадками заяву Порошенка, що "Прямий" мають закрити

Петро Порошенко заявив, що став офіційним власником телеканалу "Прямий". Змотивував він таке рішення тим, що нібито на попереднього власника телеканалу невдовзі мали накласти санкції.
Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі програми "Право на владу" заявив, що це вигадки. Принаймні йому як керівнику профільного міністерства про це нічого не відомо.
Зверніть увагу Порошенко офіційно став власником телеканалу "Прямий"
Я про це нічого не знаю. Ми звикли жити в світі здогадок і видаванні правди за дійсність. І дуже вміло вміємо з цими вигадками боротися. У цьому випадку думаю, що це боротьба з вигадками,
– сказав Ткаченко.
- Петро Порошенко 18 лютого заявив, що став офіційним власником телеканалу "Прямий". Зробив він це прямо в ефірі "свіжопридбаного" каналу.
- За словами політика, таке рішення було обумовлено тим, що "Прямий" влада нібито збиралася закрити.
- Мали зробити це начебто за рішенням РНБО 19 лютого. Тоді влада, за словами Порошенка, збиралася запровадити санкції проти ексголови КМДА Володимира Макеєнка – юридичного власника "Прямого".
- Про те, що "Прямий" не збираються закривати, повідомив і екснардеп від партії Порошенка Сергій Лещенко з посиланням на власні джерела.
Кому належав "Прямий" раніше
- Раніше, до 2017 року, канал "Прямий" мав назву "Тоніс".
- У травні 2017 року український політик Володимир Макеєнко став одноосібним власником телеканалу. У серпні припинилося мовлення "Тонісу", а канал докорінно змінив дизайн, формат і сітку мовлення.
- У грудні цього ж року телеканал "Прямий" перейшов у власність кіпрської компанії Parlimo Trading Limited. Часткою в ній через ще одну кіпрську компанію – Сenterano Trading Limited – володіла Dadlaw Nominees Limited.
- Ця компанія стала співвласником "Української національної лотереї". Цього оператора пов'язували з оточенням Петра Порошенка.
Джерело: "Вікіпедія"