Олександр Ткаченко пов'язав чутки про відмову від використання вакцини AstraZeneca в Європі з російським піаром "Супутника V". У Москві таку заяву назвали "фантазійним світом".

Міністр культури Олександр Ткаченко зазначив, що чутки про відмову від використання вакцини AstraZeneca в Європі можуть бути пов'язані з масовою інформаційною кампанією проти неї зі сторони Росії.

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Заява Ткаченка про дискредитацію AstraZeneca Росією

На думку міністра, мета Кремля – розчистити фармацевтичний ринок для вакцини "Супутник V".

"Супутник V" досі не схвалений до застосування в ЄС. У Кремлі звинуватили у всіх своїх проблемах США та їхніх партнерів. І одразу зненацька з'являється просто вал інформації про начебто небезпеку вакцини AstraZeneca,

– заявив Ткаченко.

Він порівняв такі дії Росії з "тактикою випаленої землі", яка передбачає інформаційне витіснення вакцини-конкурента з метою надалі заставити європейських політиків дозволити застосування "Супутник V".

За словами Ткаченка, мало хто зважає на відсутність задокументованих летальних випадків внаслідок щеплень вакциною AstraZeneca, а також зв'язку між препаратом і утворенням тромбів.

Глава відомства наголосив, що ретельно перевірив би, з яких джерел з’явилася інформація "про псевдо небезпечність вакцини AstraZeneca і хто лобіював розповсюдження цих жахачок у європейських ЗМІ".

Міністр також додав, що від дня його щеплення вакциною AstraZeneca минуло вже 5 днів, і він добре себе почуває.

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Як на слова Ткаченка відреагували у Росії

Спікерка Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова у фейсбуці назвала заяву Ткаченка "фантазійним світом".

Продовжують жити у своєму фантазійному маленькому світі: проводять ялтинські конференції не в Ялті, облаштовують Крим без Криму, воюють з Росією без Росії, стимулюють російськомовне іномовлення. Тепер міністр культури узявся за світову ситуацію з вакцинами,

– написала Захарова.

Ситуація в Україні нагадала їй казку.

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