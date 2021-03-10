Олександр Ткаченко заявив, що слід відтермінувати на 1,5 року введення штрафів за невикористання української мови у сфері обслуговування. За той час треба провести промоцію на вивчення мови.

Що каже Ткаченко про штрафи

Міністр культури на інформаційної політики наголосив, що він проти повного скасування штрафів. Про це політик сказав на форумі "Україна 30".

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В одному випадку мова йде про поправки Бужанського, які скасовують штрафи в цілому. Є поправки Кравчук, Потураєва і Корнієнко, які відкладають штрафи до введення всіх інших штрафів. Ми підтримуємо другий варіант,

– заявив Ткаченко.

Міністр пояснив, що за цей період можна буде провести промоцію вивчення української мови. Зокрема ввести безкоштовні курси у всіх регіонах.

"Якщо ми говоримо про те, що спочатку ставимо необхідність виписування штрафів якийсь літній жінці з Одеси чи Харкова, тому що вона в своєму магазині не може говорити українською мовою, то так ми не переконаємо більшість населення, що слід вчити мову", – підкреслив чиновник.

Українська мова в обслуговуванні: головне

З 16 січня 2021 в Україні вся сфера обслуговування перейшла на українську мову.

З клієнтом можна спілкуватися іншою мовою лише у разі, якщо він сам про це попросить, а персонал погодиться.

Порушникам законодавства загрожує штраф від 5 100 до 6 800 гривень. Однак спершу їм випишуть попередження.



Що робити, якщо вас не хочуть обслуговувати українською мовою / Інфографіка 24 каналу