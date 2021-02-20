Паніку могли розганяти росіяни: Ткаченко пригадав бунт у Нових Санжарах

Рівно рік тому, 20 лютого 2020 року, у Нових Санжарах спалахнули протести через повернення евакуйованих з китайського Уханю українців. Паніку серед місцевих жителів тоді могли спровокувати росіяни.

Український міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко пригадав, що ці події на Полтавщині багато хто називав днем ганьби.

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Він зазначив, що тоді налякані місцеві мешканці намагалися зупинити туристів, які прибули на обсервацію у санаторій. Відбулися сутички з правоохоронцями, люди кидали каміння у вікна автобусів.

Щосекунди повідомлення у соцмережах, у місцевих групах ставали все фантастичнішими. Підігрівали ці події і сумно відомі телеканали з "трійки Медведчука",

– зауважив міністр.

Ткаченко наголосив, що оцінку подіям у Нових Санжарах дали не лише правоохоронці. На цей інцидент звернув увагу й телеканал НВО у документальному фільмі "Ідеальна зброя".

За словами урядовця, автори стрічки намагалися продемонструвати глядачам на конкретних прикладах, як швидко розповсюджується дезінформація під час пандемії COVID-19.

"Зокрема, у фільмі зазначають, що паніку у Нових Санжарах могли розганяти росіяни. Мовляв, вони фокусувалися на тих, хто вірить в усілякі теорії змови", – додав він.

Реакція Мінкульту

Ткаченко також наголосив, що його відомство продовжує працювати над концепцією медіаграмотності. Адже люди повинні навчитися розрізняти фейкову інформацію від правдивої.

"Звісно, це непросто. Адже кремлівська машина по виробництву фейків працює безупинно. Там експериментують над настроями, страхами, емоціями українців", – підкреслив міністр.

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Попри усі виклики, Ткаченко віриться, що завдяки майбутньому Центру протидії дезінформації вдасться навчити українців виявляти неправдиву інформацію, яку намагається вкидати Кремль.