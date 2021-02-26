Олександр Ткаченко відреагував на відзначення в Україні Дня спротиву кримських татар російській окупації. Він анонсував затвердження стратегії інформаційної реінтеграції тимчасово окупованого Криму.

Що Ткаченко сказав про Крим

Міністр культури та інформаційної політики заявив, що Росія не зупиняється на фізичній окупації Криму. Вона продовжує інформаційну війну.

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"Відрізавши доступ до українських ЗМІ, робити це набагато простіше. Поширюються наративи, що Крим нібито завжди був російським. І те, що зараз у всіх проблемах півострову винна Україна", – пояснив Ткаченко.

Він наголосив, що пропаганда помножується там, де правда заборонена. Саме тому у 2020 році влада зосередилася на підтримці інформаційного зв'язку із жителями Криму та ОРДЛО, захисту культурно-історичної спадщини та соціально-гуманітарній політиці.

Найближчим часом затвердимо стратегію інформаційної реінтеграції. Задля забезпечення прав мешканців тимчасово окупованих територій і "сірих зон" на безпечний інформаційний простір,

– заявив міністр.

Він додав, що боротися з фейками допоможе Центр з протидії дезінформації, який запрацює у березні.

Ткаченко про День кримськотатарського спротиву окупації

Міністр назвав 26 лютого 2021 року трагічним днем для десятків тисяч вимушених переселенців з Криму і для багатьох, хто залишився на окупованому півострові.

Він також пригадав свої подорожі до моря до окупації півострову. Ткаченко наголосив, що хотів би знову розповідати нові історії про чергову літню подорож туди. Але найближчим часом це неможливо. "Реальність така – Крим – цинічно окупована територія".

Зверніть увагу! 26 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про заходи щодо деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму.