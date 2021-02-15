Тиску не було: у МЗС прокоментували слова Богдана щодо загиблого посла

Джерело:"Радіо Свобода"
У Міністерстві закордонних справ України заявили, що на покійного посла України в Китаї Сергія Камишева не чинили тиску. Раніше Андрій Богдан повідомив, що дипломата "тероризували звільненням".
Речник МЗС Олег Ніколенко спростував заяву колишнього очільника Офісу Президента.
Читайте також Вірно служив Україні: Зеленський відреагував на смерть посла в Китаї
Не було тиску. Смерть Сергія Камишева стала для нас великою втратою. У МЗС його знали виключно як професіонала, який самовіддано служив Україні,
– заявив Ніколенко.
За його словами, дипломат багато зробив для розвитку українських відносин з регіонами Азії та Близького Сходу. "Не одне покоління дипломатів надихалося його досвідом і знаннями", – додав речник відомства. Він наголосив, що втрата такої людини стала справжнім шоком.