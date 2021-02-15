Тиску не було: у МЗС прокоментували слова Богдана щодо загиблого посла
У Міністерстві закордонних справ України заявили, що на покійного посла України в Китаї Сергія Камишева не чинили тиску. Раніше Андрій Богдан повідомив, що дипломата "тероризували звільненням".
Джерело:"Радіо Свобода"
Речник МЗС Олег Ніколенко спростував заяву колишнього очільника Офісу Президента.
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Що у МЗС кажуть про можливий тиск на посла
Не було тиску. Смерть Сергія Камишева стала для нас великою втратою. У МЗС його знали виключно як професіонала, який самовіддано служив Україні,
– заявив Ніколенко.
За його словами, дипломат багато зробив для розвитку українських відносин з регіонами Азії та Близького Сходу. "Не одне покоління дипломатів надихалося його досвідом і знаннями", – додав речник відомства. Він наголосив, що втрата такої людини стала справжнім шоком.
Що відомо про заяву Богдана
- Раніше колишній керівник Офісу Президента написав у фейсбуці, що останні пів року Сергія Камишева "тероризували звільненням".
- Андрій Богдан пригрозив людині, яка начебто чинила тиск на посла, відповідальністю.
Помер Сергій Камишев: що відомо
- Посол України у Китаї помер 14 лютого. За попередньою інформацією, причина смерті 64-річного дипломата – обширний інфаркт.
- Камишев очолював українське посольство в Китаї у 2004 – 2009 роках. У жовтні 2019 року Володимир Зеленський знову призначив його на цю посаду.
- Тривалий час працював на різних посадах в Міністерстві закордонних справ.
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