У Міністерстві закордонних справ України заявили, що на покійного посла України в Китаї Сергія Камишева не чинили тиску. Раніше Андрій Богдан повідомив, що дипломата "тероризували звільненням".

Речник МЗС Олег Ніколенко спростував заяву колишнього очільника Офісу Президента.

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Що у МЗС кажуть про можливий тиск на посла

Не було тиску. Смерть Сергія Камишева стала для нас великою втратою. У МЗС його знали виключно як професіонала, який самовіддано служив Україні,

– заявив Ніколенко.

За його словами, дипломат багато зробив для розвитку українських відносин з регіонами Азії та Близького Сходу. "Не одне покоління дипломатів надихалося його досвідом і знаннями", – додав речник відомства. Він наголосив, що втрата такої людини стала справжнім шоком.

Що відомо про заяву Богдана

Раніше колишній керівник Офісу Президента написав у фейсбуці, що останні пів року Сергія Камишева "тероризували звільненням".

Андрій Богдан пригрозив людині, яка начебто чинила тиск на посла, відповідальністю.

Помер Сергій Камишев: що відомо