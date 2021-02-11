Тищенку знайшли нову посаду у "Слузі народу", – ЗМІ

Нардепа від "Слуги народу" Миколу Тищенка планують призначити главою партійного осередку на Закарпатті. Крім того, скандальному Олександру Дубінському шукають заміну на осередку.

Наразі Тищенко очолює київський осередок "слуг". Свою згоду на нове призначення він нібито вже дав.

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Про зміну "посади" Тищенко повідомлять під час великого з'їзду "Слуги народу" наприкінці лютого.

Основне завдання Тищенка на Закарпатті

Головне, чим повинен займатися нардеп на Закарпатті – відновлення роботи місцевого аеропорту.

Зауважимо, аеропорт "Ужгород" перебуває на кордоні зі Словаччиною. Через це виліт та посадка літаків можлива лише з використанням повітряного простору Словаччини, на території якої перебуває і частина інфраструктури аеропорту. З 2017 року регулярні рейси з Ужгорода не виконуються через те, що термін угоди зі Словаччиною сплив.

Дубінському шукають заміну

Тищенка на посаді нібито замінить нардепка Леся Забуранна. Її кандидатура буцімто була "нейтральною" і всіх влаштувала.

Олександру Дубінському, який очолює осередок "слуг" у Київській області, наразі шукають заміну.

Осередок надто орієнтований на нього (Дубінського – 24 канал), є побоювання його втратити. Відтак, скоріше за все, якщо ми затвердимо виключення Дубінського з партії, в осередку тимчасово головуватиме хтось із його нинішніх замів,

– повідомило видання.

Зауважимо, 1 лютого Дубінського виключили з фракції "Слуга народу". Ймовірно, це трапилося через американські санкції проти нього та відкриття кримінальних справ. Більше про це – читайте тут.