Тищенку знайшли нову посаду у "Слузі народу", – ЗМІ
Нардепа від "Слуги народу" Миколу Тищенка планують призначити главою партійного осередку на Закарпатті. Крім того, скандальному Олександру Дубінському шукають заміну на осередку.
Джерело:LB
Наразі Тищенко очолює київський осередок "слуг". Свою згоду на нове призначення він нібито вже дав.
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Про зміну "посади" Тищенко повідомлять під час великого з'їзду "Слуги народу" наприкінці лютого.
Основне завдання Тищенка на Закарпатті
Головне, чим повинен займатися нардеп на Закарпатті – відновлення роботи місцевого аеропорту.
Зауважимо, аеропорт "Ужгород" перебуває на кордоні зі Словаччиною. Через це виліт та посадка літаків можлива лише з використанням повітряного простору Словаччини, на території якої перебуває і частина інфраструктури аеропорту. З 2017 року регулярні рейси з Ужгорода не виконуються через те, що термін угоди зі Словаччиною сплив.
Дубінському шукають заміну
Олександру Дубінському, який очолює осередок "слуг" у Київській області, наразі шукають заміну.
Осередок надто орієнтований на нього (Дубінського – 24 канал), є побоювання його втратити. Відтак, скоріше за все, якщо ми затвердимо виключення Дубінського з партії, в осередку тимчасово головуватиме хтось із його нинішніх замів,
– повідомило видання.
Зауважимо, 1 лютого Дубінського виключили з фракції "Слуга народу". Ймовірно, це трапилося через американські санкції проти нього та відкриття кримінальних справ. Більше про це – читайте тут.
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