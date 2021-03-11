11 березня 2020 року Україна офіційно вступила у "ковідну епоху". Рік тому уряд оголосив про загальний карантин у зв’язку з пандемією коронавірусу COVID-19. Як змінилося життя в Україні за цей час – читайте в матеріалі.

Проспали коронавірус

Тривожні повідомлення з Китаю про коронавірус нового типу, від якого немає ліків і який може вбити людину, почали надходити ще наприкінці 2019 року. У середині січня 2020-го коронавірус став головною темою світових ЗМІ й відсунув на другий та третій плани лісові пожежі в Австралії, чергове загострення на Близькому Сході та трагічну смерть Кобе Браянта та його супутників. У лютому 2020 року SARS-CoV-2 почали офіційно боятися у всьому світі, але було вже пізно.

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Україна, як і решта країн планети, виявилась неготовою до глобальної пандемії. Звісно, була у цій неготовності й своя специфіка. Українські державні мужі сподівались, криза обмине й не зачепить, а тому обмежились здебільшого деклараціями.

Авіасполучення з Китаєм про всяк випадок було обмежене, прем'єр Гончарук пообіцяв колись розпочати робити температурний скринінг для тих, хто повертається з "небезпечних" країн, а міністр охорони здоров'я Скалецька записала кілька роликів та провела політінформацію на ТБ.

Прості ж українці стикнулися з дефіцитом захисних масок, рукавичок, респіраторів та антибактеріальних засобів – їх в цей час з державних резервів продавали до Іспанії та інших країн. Мережі аптек відгукнулись на попит – та підняли ціни. Чутки про небезпечний штам направили громадян до супермаркетів на масову на панічну закупівлю гречаної крупи, лимонів та імбиру, солі та туалетного паперу.

Епопея з евакуацією українських громадян з Уханя, безпорадність влади та пробудження печерних інстинктів у звичайних громадян спричинили "Ефект Нових Санжарів". У це містечко на Полтавщині уряд вирішив відвезти на карантин українців, що повернулися з Китаю. Це обурило місцевих мешканців, які вийшли влаштувати масові заворушення, чим зганьбилися на цілий світ.

В цей час на батьківщину поверталися мільйони заробітчан з Європи. Саме вони, як з'ясувалося згодом, принесли SARS-CoV-2 до України.

Розвідка боєм

3 березня 2020 року в Україні було оголошено про перший випадок захворювання. Тоді ж у відставку відправили уряд Олексія Гончарука. І це було найкраще рішення для всіх, включно з Гончаруком, адже він уник більшої ганьби та відповідальності.

Новим командувачем сил, що мали б протистояти пандемії, став колишній топменеджер Ріната Ахметова – Денис Шмигаль. Він також не знав, що робити з коронавірусною хворобою. Очільником МОЗ в уряді Шмигаля став кардіохірург Ілля Ємець, який, схоже, просто не розумів, що має робити в умовах, коли рахунок йшов на години. Звісно, час було втрачено і складати план з протидії пандемії довелося у форматі "розвідка боєм".

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Обличчями боротьби держави з пандемією були обрані головний санітарний лікар Ляшко та новий міністр охорон здоров'я Степанов, який наприкінці березня замінив інертного Ємця.

І у Степанова, і у Ляшка "бути обличчями" виходило, м'яко кажучи, з перемінним успіхом. Вони діяли не злагоджено, часто виголошували протилежні за змістом заяви, які суперечили не лише один одному, а навіть своїм попереднім виступам. Чимало з виголошеного так і залишалось словами, а сталою лишалася відсутність коштів (попри так званий "антиковідний фонд" – його пустили на дороги), брак медичного обладнання, медичних масок, костюмів, тестів, ліків тощо, відсутність апаратів ШВЛ та необхідної кількості ліжок для хворих на COVID-19. Та ще багато чого.

За прикладом губернатора Нью-Йорка Куомо Максим Степанов почав регулярно виходити в ефір з повідомленнями з фронтів боротьби з коронавірусом. Щоденні повідомлення Степанова про кількість нових хворих, померлих та таких, що перемогли у боротьбі з COVID-19, стали головними новинам дня. Щоправда, офіційні цифри багато разів ставили під сумнів, а самого Степанова звинувачували у маніпуляціях та перекручуванні фактів.

Перший карантин

11 березня 2020 року, коли COVID-19 вже вирував у понад сотні країн світу й було майже 120 000 випадків захворювання, з яких 4 291 стали летальними, Всесвітня Організація Охорони Здоров'я нарешті визнала проблему й назвала пандемію коронавірусу нового типу пандемією.

В Україні запроваджено карантин:

У той же день масштаби зрозуміли й в Уряді – прем'єр-міністр оголосив про початок тритижневого карантину в державі. Далі його продовжували та міняли чи то на "інтелектуальний локдаун", чи то на "карантин вихідного дня", а ще була карантинна профанація на Новий рік та купа різних порушень у сподіванні на фортуну.

Повний "Велюр"

Українці на ініціативи влади відреагували строкато. Дуже швидко з'ясувалося, що карантин нібито є, але не для всіх. Символом профанації обмежувальних заходів став ресторан "Велюр" нардепа зі "Слуги Народу" Миколи Тищенка, що працював попри заборони. Ще одним яскравим прикладом стала мережа будівельних супермаркетів "Епіцентр-К", що оголосили себе гібридом аптек та продуктових магазинів і відмовились закриватись. І таких "Велюрів" та "Епіцентрів" по країні було тисячі.

У провінції також вирішили, що "ковідні" заборони – не для них, а тому стали відкрито саботувати накази Уряду та звернення президента через соцмережі.

"Велюр" на карантині Шредінгера:

Лідером саботажників став мер Черкас Анатолій Бондаренко. Він кинув виклик не лише президенту та його Офісу, але й міністру внутрішніх справ Авакову. Обмін люб'язностями завершився нічим й став прикладом для інших регіональних можновладців. Одним з ковід-дисидентів був і мер Івано-Франківська Руслан Марцінків – нині, коли Івано-Франківщина чи не найбільше потерпає від вже "третьої хвилі" коронавірусу, він, мабуть, вже кілька разів встиг пожаліти про свою браваду та популізм. Так само, які й інші колеги мера.

Що з економікою

Головним державним засобом боротьби з COVID-19 став карантин. Завдяки йому вдалося на деякий час закрити українців по домівках та зарадити поширенню хвороби.

Факультативно було завдано нищівного удару по бізнесу – відбулися масові скорочення робітників та заробітних плат, почали масово зачинятися турфірми та ресторани, суттєво постраждали майже всі сфери.

Уряд та президент запровадили ряд заходів щодо виправлення ситуації, зокрема, почали роздавати "вертолітні гроші" для підприємців, що постраждали внаслідок коронакризи. Також були запроваджені дотації для середнього бізнесу, домовились про підтримку з великим.

Всі ці заходи від падіння економіки не застерегли, але, варто визнати, вдалося уникнути найгіршого сценарію й не перетворитися на європейський аналог Венесуели. В цьому допомогли кредити МВФ (які доведеться віддавати).

Прогнози на третій локдаун:

Нове життя

Карантин за рік змінив звички та режим роботи. Закриті кордони зробили для більшості недосяжними далекі поїздки й змусили "відкрити" Україну та "зелений туризм".

У 2020 році школи та виші були переведені на дистанційне навчання. Наразі мільйоні дітей вчаться вдома, а мільйон батьків та тисячі вчителів та викладачів сподіваються на їх сумлінність.

Через карантин навесні масово зачинились дитячі садочки – це змусило батьків залишитися вдома та працювати на віддаленій роботі, або звільнятись. Восени садочки відновили роботу й батькам стало трохи простіше.

У 2021 році Верховна Рада нормувала віддалену роботу й прирівняла її до традиційної. Втім, далеко не всі працедавці радіють такому, адже відтепер стало значно складніше контролювати підлеглих. Зміни у якості роботи та її ефективність в нових умовах ще тільки належить дослідити.

Вакцинація

У квітні 2020 року президент Зеленський пообіцяв мільйон доларів за винахід української вакцини від коронавірусу. Очільник держави майже нічим не ризикував, адже українська епідеміологія зустріла нові часи у розгромленому стані з численними проблемами – втечею талановитих кадрів, хронічним недофінансуванням, відсутністю матеріальної бази та застарілими поглядами. В таких умовах здійснювати мрію президента та всього людства заходились інші.

Свої вакцини розробили у Китаї, Великій Британії, США, Індії та Росії. Зважаючи на великий запит, робота велася нашвидкуруч й на деякі моменти (наприклад, тривалі випробування) було закрито очі.

У 2021 році масова вакцинація почалась в Ізраїлі, Китаї, США, країнах ЄС, ОАЕ, Індії, Туреччині та Бразилії.

"Шмурдяк" російський:

24 лютого 2021 року почалася вакцинація в Україні. Уряд обрав британську розробку – вакцину AstraZeneca. 500 000 тисяч доз препарату прибули з Індії, де вона виготовляється під назвою CoviShield.

Також в Україні будуть "колоти" китайську вакцину Sinovac та американську Pfizer/BioNTech.

На окуповані українські території росіяни завезли свою вакцину "Спутник V", але ця вакцина має скандальну репутацію й тому план з вакцинації в Криму та на Донбасі під загрозою.

До теми Чому Зеленський вакцинувався від COVID-19, якщо вже перехворів

Не поспішають робити щеплення й на вільній від окупантів території України – програма вакцинації стала об'єктом чорної піар-кампанії, що її повели ресурси, підконтрольні куму Путіна Віктору Медведчуку та колишньому президенту України Порошенку. Останній очолив боротьбу проти вакцинації й публічно образив британську антиковідну розробку.

Історія одного антивакцинатора:

Влада не змогла ефективно протидіяти фейкам й зупинити істерію ковіддисидентів не зуміла – наслідком цього стали низькі темпи вакцинації населення країни (наразі перший етап пройшли менш як 30000 людей). Приклади президента Зеленського та Джамали, які публічно пройшли перший етап вакцинації, наразі тенденції не змінили – люди й надалі більше довіряють сарафанному радіо й не поспішають довіряти науці. Решта, встала у чергу на вакцинацію через "Дію", але в душі чекає на BioNTech.